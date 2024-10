El Valencia CF ratifica a Baraja

Tras la derrota de ayer en Mestalla ante Las Palmas hoy era día de reuniones en Paterna. La más importante, la que tenía que ver con el futuro del entrenador. Tal y como hemos desvelado en COPE, Baraja se ha reunido esta mañana antes del entrenamiento con la presidenta del Valencia CF, Layhoon, y el director deportivo, Miguel Ángel Corona. En ese encuentro, los directivos del club han trasladado al técnico su total y plena confianza pese a la delicada situación del equipo (colista con 6 puntos de 30 posibles).

Al mismo tiempo, Baraja ha mostrado su ánimo y convencimiento para poder sacar esta situación adelante. No obstante, los tres próximos partidos hasta el parón de selecciones del mes de noviembre serán determinantes para saber qué sucede con su futuro: Getafe fuera de casa, Real Madrid en Mestalla y Espanyol fuera. Entre medias, el choque en Parla ante el Parla Escuela de la sexta categoría del fútbol español en la primera ronda de la Copa del Rey. El club pide mejora en la imagen, pero sobre todo una respuesta en cuanto a puntos se refiere. Y no será fácil. Son dos salidas y recibir al todopoderoso equipo de Ancelotti. Baraja no duda y se ve con fuerzas.

Tras mucho tiempo salvándolo de la quema por la evidente responsabilidad de Meriton, parte de la afición gira ahora su atención hacia El Pipo, que deberá sacar esta situación adelante en un mes que se presenta determinante para el futuro deportivo próximo y a medio plazo del Valencia CF. "El objetivo (el de la permanencia) nos va a acompañar toda la temporada, pero no me vais a ver incendiar esto. Es momento de sumar", dijo ayer el técnico.