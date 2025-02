El Valencia CF quiere renovar a Fran Pérez

El Valencia CF ha iniciado conversaciones para tratar de renovar a Fran Pérez. La vinculación contractual del extremo termina en 2026 y la entidad de Mestalla, como hace con todos sus canteranos, pretende blindar al futbolista antes de que entre en última temporada de contrato. Según ha podido saber COPE, las partes se han emplazado a final de curso para abordar la negociación. El futbolista está centrado en volver a encontrar su mejor versión y lograr el objetivo de la permanencia con el Valencia CF. Corberán le ha dado confianza en las últimas semanas y, según las pruebas de esta semana, no está descartada su titularidad en el encuentro del domingo ante Osasuna.

Fran Pérez debutó en LaLiga con Gattuso en agosto de 2022, pero el italiano no le dio continuidad. Compaginó ese primer tramo de temporada con el VCF Mestalla, cuestión que dejó de hacer en enero. No mejoró en exceso el segundo tramo de competición para él. Apenas llegó a completar tres partidos tras la llegada de Rubén Baraja, sumando su lesión de espalda y las ausencias en la convocatoria por decisión técnica de El Pipo. Todo cambió a partir de verano. En agosto renovó hasta 2026 y pasó a tener ficha de primera plantilla.

La campaña 2023-2024 fue redonda para Fran Pérez. Hasta volver a resentirse del dolor de espalda en abril, el extremo valenciano había jugado todos los partidos de LaLiga. Los 32 choques. 2.069 minutos. Un rendimiento, con un gol y cuatro asistencias que le permitieron acudir por primera vez con España. La Sub-21 le llamó hasta en cuatro convocatorias, donde llegó a marcar ante Kazajistán.

Su último partido con el Valencia CF ese curso fue ante el Betis en Mestalla. Ahí empezaron a reproducirse de nuevo los dolores de espalda. Con la salvación más que conseguida y el sueño de Europa desvaneciéndose, se prefirió no forzar a Fran Pérez. Tenía una lumbalgia mecánica, como explicó el club. "Viene arrastrando unas molestias en la espalda. Ha tenido episodios en otros momentos del año, pero no han sido tan agudos y ahora no acaba de estar bien del todo", explicó Baraja. Utilizó el verano para machacarse y fortalecer la zona lumbar. Mucho trabajo al margen del diario con el equipo para poder dejar atrás las molestias. En septiembre, tras cerca de 150 días, pudo volver a jugar ante Osasuna en Mestalla. No volvió a tener protagonismo hasta los últimos tres partidos de Baraja en el banquillo che. En el último, el Alavés en Mestalla, sufrió una lesión muscular en el aductor que le tuvo fuera cerca de un mes.

Ahora, tras dos buenos ratos ante el Villarreal en La Cerámica y el Atleti en Mestalla, busca encontrar de nuevo su mejor rendimiento y la continuidad que necesita cualquier futbolista. A Corberán le gusta su verticalidad y capacidad para el desborde y le ha dado confianza en las últimas semanas. Tras el encuentro ante los colchoneros en Mestalla, el técnico de Cheste explicó en rueda de prensa lo que esperaba de él: "Necesitábamos opción de poner centros rápidos y Fran es un jugador que tiene uno contra uno y opción de centro tras regate".