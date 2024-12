El Valencia CF cierra la renovación de Iker Córdoba

El Valencia CF ha cerrado hoy la renovación de uno de los jugadores que considera de futuro. Uno de esos talentos que no tardará en asentarse en la primera plantilla. Es Iker Córdoba. Lo cierto es que Baraja ya lo ha promocionado con los mayores. Le ha dado dos titularidades en Copa, con gol incluido ante la SD Ejea, y le hizo debutar en Liga el pasado miércoles en Cornellà. Su contrato terminaba a final de la próxima temporada, pero hoy se ha firmado ya su continuidad.

Como adelantamos en COPE horas después de su tanto copero, el acuerdo para la renovación de Córdoba venía ya muy encarrilado semanas antes. La negociación había quedado a expensas de unas últimas reuniones para completar la ampliación de contrato, cuestión que se ha culminado en las últimas horas. Ya gustó mucho a Baraja en pretemporada y su participación va a ir en aumento con el paso de las jornadas. El Pipo puso como ejemplo la progresiva entrada de Yarek para dibujar el plan que tiene con Iker en la cabeza. Precisamente, los dos zagueros zurdos son nacidos en 2005. Paterna está de dulce a la hora de sacar centrales.

No obstante, el plan a corto plazo de Baraja con Iker Córdoba abre la vía a que pueda ocupar también otra demarcación: la de lateral izquierdo. Como os contamos en COPE, el técnico animó al jugador catalán a adaptarse a la posición de ‘3’ ante la situación que se ha generado en el Valencia CF en esa zona del campo. Puede ser de forma circunstancial, como sucedió con el propio Yarek la pasada campaña, pero lo cierto es que el debut de Córdoba en LaLiga en el campo del Espanyol fue como lateral. Una posición que no es nueva para él. Ya en La Masia jugó también en esa demarcación y por delante de la defensa, dada la vocación ofensiva de cualquier zaguero formado en el FC Barcelona. Sus aptitudes, no obstante, reúnen un ADN más contundente e intenso.

VCF Debutó en LaLiga ante el Espanyol

“Ya desde pretemporada venía con muy buenas señales. Su crecimiento está siendo fantástico. Está en un proceso creciente. Irlo metiendo poco a poco como a Yarek el año pasado. Tiene carácter, temperamento y personalidad. Creemos que tiene posibilidades de estar ya con el primer equipo”, dijo Baraja tras el duelo en Ejea de los Caballeros. Dicho y hecho. Es más, hace un mes que no baja a jugar con el filial. Desde el 16 de noviembre. Incluso con el regreso de Caufriez. El Pipo viajó a Barcelona con los cinco y jugó antes que el belga.

