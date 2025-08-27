El Valencia CF cierra la cesión de Largie Ramazani

El Valencia CF ha cerrado la cesión de Largie Ramazani hasta junio de 2026. Como os contamos ayer en COPE, era una cuestión de horas que se completase la operación y se pudiera organizar el viaje del futbolista. En las últimas horas se había complicado por una cláusula que pedían los británicos, pero ha terminado por solucionarse y se desplazará en breve a la ciudad para pasar reconocimiento médico y firmar. Se trata de un extremo derecho que puede actuar por ambas bandas. Ocupará una de las fichas libres que tienen los de Mestalla, a la espera de firmar también al delantero deseado por Corberán.

El pasado 28 de julio os desvelamos en COPE la lista de fichajes que solicitaba el técnico a la dirección deportiva. En ella había un extremo, a poder ser izquierdo. No obstante, la baja de Fran Pérez hizo cambiar el paso en la lateralidad del refuerzo. Además, llegó Danjuma, que al margen de jugar arriba puede hacerlo desde la banda izquierda, como ha demostrado en sus etapas anteriores. Sadiq es el otro objetivo que queda por colmar para cerrar la plantilla, pero las horas pasan y el tiempo juega en contra el Valencia CF, que no podrá esperar hasta el 1 de septiembre por si tiene que activar alguna otra opción en la recámara. El delantero le insiste a la Real Sociedad que quiere jugar cedido en Mestalla o se quedará en Anoeta. Los donostiarras se mantienen firmes, de momento, en que quieren un traspaso por él.

Ramazani llegó al Leeds United el pasado verano procedente de la UD Almería, donde disputó cuatro temporadas. Fue importante en el año del ascenso del equipo andaluz y compitió en Primera varias temperadas, donde llegó a coincidir con el propio Umar Sadiq. Largie es canterano, entre otros, del Manchester United y ya jugó en Paterna un partido de la UEFA Youth League en diciembre de 2018. Dio una asistencia en el triunfo 1-2 de los ingleses.