Valencia Basket sobrepasa nuevamente los 100 en Lugo y corrobora la apuesta ofensiva con 97'4 puntos por partido

Valencia Basket ganó en Lugo el domingo pasado 90-113, tras ir perdiendo por quince puntos (41-26), poco antes del descanso. La mejora defensiva dio pie a una tormenta de puntos que se llevó por delante al Río Breogán de Luis Casimiro. Hasta ocho jugadores anotaron diez o más puntos, con especial mención a Jaime Pradilla, autor de 22 puntos, con un extraordinario 4 de 4 en triples. El triple fue un arma clave, una vez más.

Fue el segundo encuentro de los siete disputados, en el que los taronja lanzaron más de tres que de dos. Ante Unicaja Málaga en las semifinales de la Supercopa, con 29 tiros de 2 y 34 de tres, y, en el Pazo, 33 dobles y 39 triples. El acierto fue mejor, con 19 anotados, un 49 por ciento, insostenible para los gallegos.

Los 113 puntos anotados suponen la mejor marca de la 25/26 y el tercer encuentro sobrepasando el centenar. Los 103 del estreno del Roig Arena ante Virtus, que sirvieron para ganar, y los 102 en el Palau, que no fueron suficientes. A estas alturas, la temporada anterior, con siete partidos oficiales disputados, los valencianos también habían superado esa barrera tres veces: Hamburgo (105-78), Cluj (96-105) y Venecia (105-83). Fueron siete encuentros con un total de 639 puntos, una media de 91'2 anotados. Recibidos, 533, a 76'1 de media.

En los siete choques oficiales del actual curso, Valencia Basket ha subido el listón anotador, a pesar de computar Supercopa, ACB y Euroliga. 682 puntos anotados, con una media 97'4. Es decir casi seis puntos más en un contexto mucho más exigente, algo que se percibe en los puntos encajados. 631, una media de 90'1, 14 puntos más recibidos. De haberte enfrentado a Hapoel Jerusalén, Manresa, Hamburgo, Joventut, Cluj, Río Breogán y Venecia, a haberlo hecho ante Unicaja, Real Madrid, ASVEL, Virtus, dos veces el Barça y el Río Breogán. El mérito, sin duda, es mayor.

Uno de los miedos del club era el poder compaginar ACB y Euroliga por primera vez sin dolores de cabeza. El desgaste que le ha costado a Baskonia quedarse fuera de la Copa del Rey o de los playoffs en los últimos años. Por eso se hizo una plantilla más larga y más amoldada a Pedro Martínez. De momento, el desafío se está cumpliendo con creces. Un título y un gran inicio de curso.