El Valencia Basket no resiste la pegada del Barcelona y se complica el play in (78-88)

El Valencia Basket lo intentó, peleó pero no le dio para frenar a un Barcelona que poco a poco va encontrando su camino. La derrota, incluso antes de que juegue Partizan en Milán, le cuesta la décima plaza, la de play in, en favor de los serbios. El calendario se empina para los valencianos, que tienen dos partidos en casa (Bayern y ASVEL) y cuatro fuera (Mónaco, Fenerbhace, Maccabi y Partizan), jutso cuando más les está costando ser consistentes.

El inicio fue del Barça, con un Vesely imperial. De hecho hubo un partido con el checo y otro, sin él. Diez de los primeros 16 puntos de su equipo fueron suyos. El partido, también (6-16, minuto 6). Además coincidió con un cambió de Mumbrú a los dos minutos, quien sacó de la pista a Justin Anderson para introducir a Pangos. 4-10 fue el parcial. Tiempo muerto, reestructuración, Pradilla a jugar y Anderson de nuevo. Efecto inmediato. La defensa se endureció, las manos se activaron y empezaron a robar balones, a desordenar a los culers, que sin Vesely perdieron el control a pesar del talento de Jabari Parker. Inglis se aprovechaba del buen movimiento de balón y destrozaba la pintura con ocho puntos para cerrar el cuarto 18-18.

Se complican las opciones del Valencia Basket de disputar el playoff de la EuroligaMiguel Ángel Polo

La inercia era muy favorable a los locales, con la Fonteta disfrutando de unos grandes minutos de juego coral y defensa agresiva. Ojeleye i Claver encontraban el aro gracias a la buena gestión de la pelota. Se divertía el Valencia Basket, que se ponía más seis, 32 a 26 con una preciosa acción de Ojeleye después de rectificar en el aire. En ese momento de zozobra para los de Grimau, el triple le dio aire. Luego en el último cuarto los triples dinamitaron el partido. Y ese martillo pilón llamado Vesely. Al descanso se llegó 42-37, poca renta para el buen juego desplegado.

El tercer cuarto fue una maravilla baloncestística, con un intercambio de acciones preciosas de los dos equipos. Conexiones Davies-Inglis, un gorro de Davies a Parker cuando volaba a romper el aro, la constancia de Vesely, una traca de triples de Jones respondiendo a Satoransky... así hasta un 57-59 al final del minuto 30. Todo por decidirse, aunque el acierto desde el arco de los visitantes, no presagiaba buenas cosas. Ni los diez rebotes de diferencia (19-29).

Chris Jones mantuvo un precioso duelo con Ricky Rubio y tuvo momentos brillantesMiguel Ángel Polo

Aún así los taronja estaban belicosos, conscientes de que tenían opciones y con la presión de saber que el calendario no da mucho margen. Una canasta con falta de Rubio, que por cierto recibió una preciosa ovación de la Fonteta, empezó a cambiar el rumbo del partido. El volantazo fue una canasta de Kalinic y su inteligencia para sacarle una falta en ataque a Ojeleye, balón que el mago Ricky transformó en un regalo celestial para el mate de Hernan-Gómez en las nubes (60-66). En dos minutos, cuatro faltas de los locales. Los árbitros no ayudaron tampoco. Y llovieron los triples de Laprovittola y Kalinic, y se rompió el partido. Quizás demasiado pronto, merecía un poco más de emoción lo visto antes, pero no fue así.