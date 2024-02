El Valencia Basket se deja ir en Bilbao antes de la Copa (93-78)

El Valencia Basket ha llegado a casa de Mumbrú después de la dolorosa derrota del jueves antes Olympiacos en Euroliga. Y sin sus dos pivots más físicos, Toure y Davies, ni López-Arostegui, con su torcedura de tobillo. Todo a cuatro días de la Copa del Rey, donde se medirá en cuartos de final al Gran Canaria en el Martín Carpena de Málaga. Muchas coartadas para un equipo tendente a la irregularidad y en plena niebla ofensiva. En tres de los anteriores cinco partidos, no había llegado a los 70 puntos anotados. Ni siquiera jugar en Miribilla, donde Álex Mumbrú es muy querido y tiene su camiseta retirada ha estimulado a los taronja.

Jaume Ponsarnau, el querido Jaume, sabía que en pintura estaba una de las claves, y ha insistido mucho en el inicio. Kileja-Jones se ha puesto morado. Seis puntos seguidos para empezar. Después ha seguido su banquete. Antes ha habido una reacción comandada por Inglis y Anderson, pero Bilbao tenía más hambre. Y eso le llevaba a mandar 25-15 en el minuto 9, con dos triples de Smith, para cerrar los diez minutos con un contundente 28-18.

La defensa valenciana llegó siempre tarde y concedió 93 puntos en MiribillaVBC





El segundo acto ha sido más de lo mismo. Más de lo siempre. Mala selección de tiro, bajos porcentajes y poco a poco la defensa que va debilitándose. Ello obliga a ir haciendo la goma, a ir de remontada en remontada, un desgaste físico y psicológico mayor que si te muestras constante. El Valencia Basket ha seguido atacando mal, pero ha defendido. Solo ha concedido 14 puntos. Pero tirando por debajo del 40% es complicado culminar remontadas de hasta los 14 puntos de renta local (42-28, minuto 18). Jones y Anderson han reducido daños al descanso 42-33.

La salida de vestuarios no ha cambiado nada. Iniciativa local, con Smith haciendo daño desde fuera y Kileja-Jones en 16 puntos sumados. Los fogonazos que genera la lucidez de Jovic los ha aprovechado Ojeleye para evitar que Bilbao rompería el partido cuando Pantzar o Kullamoe ha enchufado varios tiros lejanos. 70-58, minuto 30. Un copia y pega de lo anterior. De muchos partidos anteriores, en los que jugadores rivales, dentro de un orden, parecen mejores que tus muchas estrellas.

Kevin Pangos sigue sin rendir al nivel esperadoVBC





Quedaba el último capítulo del partido para cambiar las cosas. Y la primera acción defensiva ha sido un rebote ofensivo concedido y acabado en canasta por De Ridder. Luego el ex Hlinason, un dos más uno. Dureza, poca. Castigo, enseguida. Pantzar, otro triple para 77-62. La zona tampoco ha tenido mayores consecuencias. Con 77-62, Anderson se ha encarado con Pantzar. ¿Sería la chispa? Pues todo ha acabado en un rebote ofensivo y canasta sobre la bocina de De Ridder. 79-66. Menos mal que Ojeleye ha respondido en un suspiro con un triple. Otro pique, Kullamae-Jones. Bueno. Otra vez la zona. Triple de Pantzar. Su tercero. 82-69, minuto 35. Otra vez, sobre el alambre, respuesta inmediata de Robertson. Pero los alambres son finos, inestables. Bilbao ha seguido serio y ha roto el partido. 89-74, minuto 38. El sonrojo lo ha provocado Kulamae con 93-76. 17 bajo. 26 asistencias de los vascos. Colectividad. 32 segundos ha estado por delante Valencia Basket en el marcador. Siempre a merced. Sin defensa. Ni mentalidad de equipo. Ojalá la Copa traiga deseo y rigor. Y también Davies. Aunque si lo colectivo no funciona, lo individual no suele brillar. Kulamae, Pantzar o Kileja-Jones con la prueba. Ninguno está en plantillas de Euroliga.

Justin Anderson fue el mejor taronja en la primera parteVBC