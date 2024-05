Prisión para un hombre acusado de violar a otros dos bajo sumisión química

Los hechos han ocurrido en Nerja. Según la investigación, el sospechoso se ganaba la confianza de sus víctimas invitándolas a su casa, donde les ofrecía bebidas a las que antes había añadido una combinación de sustancias estupefacientes. La investigación por la llamada operación NERCHEN de la Guardia Civil sigue abierta y no se descartan nuevas víctimas. Un operativo que se inició tras la denuncia de dos personas que decían haber sido agredidas sexualmente en un domicilio.

Modus Operandi

En ambos casos, el autor contactó con ellos a través de una persona de su entorno y por redes sociales. Tras una primera toma de contacto, los invitó a su casa. En ambos casos, tras tomar una bebida, las víctimas sintieron náuseas, mareos, vómitos y acabaron inconscientes, por lo que tienen vagos recuerdos de lo ocurrido, y no se recuperaron hasta el día siguiente, cuando lograron abandonar la vivienda del presunto agresor. Al acudir al médico, en los análisis dieron positivo en éxtasis, cannabis y metadona, sustancias que ellos no consumían. Una combinación que actúa como depresora del sistema nervioso central, que anula la voluntad de quien la consume y permite consumar agresiones sexuales sin oposición. El presunto autor de las violaciones ya está en prisión.