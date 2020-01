Valencia Basket, asalta el Top 8 por primera vez

Radiante. Así está Valencia Basket que ha superado un momento complicado con la ausencia por lesión de uno de sus mejores hombres como Bojan Dubljevic y un viaje a Rusia con doble enfrentamiento. Ganó el martes en Moscú al Khimiki donde nunca antes lo había hecho y se ha llevado el triunfo en el Sibur Arena de San Petersburgo ante el Zenit de Joan Plaza y Will Thomas por 81-86 en un choque vibrante en el que los taronja siempre fueron por delante en el marcador, llegaron a abrir una brecha de 14 puntos en el último cuarto, pero los rusos se rehicieron y lograron empatar el choque (74-74).

Valencia Basket ha ganado nueve de sus últimos 13 partidos en la Euroleague

No bajó los brazos entonces el equipo de Jaume Ponsarnau y con un parcial 5-12 se llevó el choque con todo el merecimiento y con muchos nombres propios que no se deben pasar por alto. El jugador más valorado del partido ha sido el pívot senegalés Maurice NDour con 11 puntos (un solo fallo), cinco rebotes capturados y ochos faltas personales recibidas. No le fueron a la zaga Vanja Marinkovic (14 puntos) Sam Van Rossom (nueve puntos y ocho asistencias), Brock Motum (12 puntos y un solo error) y Aaron Doornkemap (11 puntos sin fallar) y cuyos dos triples desde la esquina en los últimos minutos del choque acabaron inclinando la balanza del lado valencianista.

Con esta victoria -la novena en los últimos 13 partidos de Euroleague- el equipo logra un sueño: acceder a los ocho primeros puestos de la competición, algo nunca visto por estos lares y equilibra su número de triunfos y derrotas en el segundo tercio de la temporada.

Curiosidades del calendario, el próximo choque continental para Valencia Basket volverá a ser en Rusia. Jugará el jueves de la semana que viene en Moscú frente al CSKA, aunque antes tendrá que regresar a casa para recibir el domingo (20 horas) al UCAM de Murcia en la Liga Endesa. ¡Vaya calendario!