Valencia Basket arranca los playoffs ante Gran Canaria y quiere despedir a la Fonteta a lo grande

La llegada de los playoffs siempre se viven con una emoción especial, pero para la Fonteta y los aficionados taronja eso se multiplica. Son los últimos de la Fábrica de Sueños. La mudanza al Roig Arena pone fin a una preciosa historia de casi cuatro décadas. El lunes, a las 19 horas, el Valencia Basket recibe al Dreamland Gran Canaria, en el primer partido de la serie de cuartos de final al mejor de tres. ¿Podría ser él último? Sí, pero en la mentalidad de todos, y más viendo el cuadro, sin ogros como Real Madrid, FC Barcelona, Unicaja Málaga o Baskonia, es que venga más. Bastantes más. Los valencianos tienen ahora el obstáculo canario, luego al vencedor del Laguna Tenerife - Joventut de Badalona. A priori, el camino hacia la final es menos complejo que por el otro lado.

Los precedentes debieran alimentar la motivación. Tres enfrentamientos: 2 derrotas y una victoria. El primer choque fue a finales de diciembre, en esa pista maldita, donde no se gana desde 2017. Montero tuvo balón para forzar la prórroga, pero no entró (97-94). El segundo escoció más, en cuartos de Copa del Rey, en el mismo escenario, el Gran Canaria Arena. Aquí no hubo ni partido. De las peores actuaciones del curso. 79-65 y a casa con malas sensaciones. En la Fonteta, costó, pero se sacó adelante y se ganó el average, 86-79.

En los tres duelos, un problemón: Mike Tobey. Campeón con Pedro Martínez en aquella inolvidable Liga ACB 2017, el norteamericano ha perforado la defensa con sus caídas tras el bloqueo y continuación, en especial en la zona central. Lleva un descomunal 23 de 23 en tiros en la pintura. Una barbaridad que hace falta corregir. Veremos si la llegada de Joel Soriano, con sus primeros minutos el otro día, protege mejor ese espacio. El otro día ante Breogán el dominicano puso tres tapones.

EFE Tobey está siendo una pesadilla para la defensa de Valencia Basket

"Mike siempre suele jugar bien contra nosotros. Habrá que estar atentos con él, pero no sólo. Gran Canaria es un gran equipo, duro. ¿Venganza? No creo mucho en la venganza en el mundo del deporte. Creo en los retos y los retos siempre comienzan de nuevo. Lo que ha pasado antes, ha pasado. No tienes que pensar mucho en eso, tienes que pasar página, pensar en lo siguiente. Y, evidentemente, sabemos que a Gran Canaria hemos jugado tres veces, hemos perdido dos y la que hemos ganado, que fue hace poco aquí, nos ha costado mucho porque somos un muy buen equipo. Sabemos que es muy difícil. A competir y ya está", analizó el técnico taronja.

Josep Puerto coincide con centrarse en el presente y no mirar en los anteriores resultados. " En play-off, da igual que tengas espinita o no, o ganas o se acaba la temporada. Vamos con esa mentalidad. Afrontamos el play-off con muchas ganas y con mucha ilusión de ver hasta dónde podemos llegar. Tenemos que empezar bien, obviamente, no te puedes permitir salir a un partido de play-off con una mala actitud o sin intensidad", advertía el capitán.

La Fonteta se ve fundamental. "Tenemos el factor cancha, necesitamos a nuestra gente y en casa hacernos fuertes. Somos ambiciosos, queremos pelear por estar ahí, luchando por lo máximo. A la afición le pido que sigan como siempre, que nos apoyen, que nos empujen en los momentos difíciles. Jugar aquí es difícil y les necesitamos como un sexto hombre", pedía Jaime Pradilla.

El pívot internacional español considera clave el listón físico que marquen de inicio. "Gran Canaria es un rival muy duro. Su juego es muy físico y tenemos que ponernos a su nivel de físico, de defensa. Ellos, en los partidos anteriores, han intentado bajar nuestro ritmo de anotación. Es importante que sepamos llevar el partido a nuestro ritmo", explicó el maño.

Esperemos que se cumplan las predicciones de Luis Casimiro, ex entrenador del Valencia Basket, que el viernes en la Fonteta, después de caer con el Río Breogán alimentó los sueños de los seguidores valencianos. "Lo dije en la previa y lo repito. Veo a Valencia Basket como un firme candidato para conseguir el título. A mí me encanta cómo juegan los equipos de Pedro Martínez, cómo juega este Valencia Basket me gusta. Su propuesta es muy valiente, muy moderna y que es un peligro para cualquier equipo. A ver si lo de Sestina no es mucho y está, que eso siempre es importante en esta época", comentó el manchego.

Sestina se dobló el tobillo derecho ante el Río Breogán. Pronto cundió la preocupación aunque el propio Nate pareció después tranquilizar a médicos y fisios. Hielo y a esperar a ver la evolución. Su lanzamiento de tres es clave para el equipo.