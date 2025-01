Valencia Basket aplica el centrifugado ante el Granada y será cabeza de serie en la Copa del Rey (120-94)

La Fonteta está disfrutando, mucho. Identificada con el juego valiente y atrevido de su equipo, satisfecha del nivel de esfuerzo e ilusionada con los resultados. Liderato ACB y de grupo en la Eurocup. Catorce partidos anotando cien o más puntos, y siempre con el aliciente de si cae algún récord. Ante el Covirán Granada, se fulminó el asistencias en un encuentro ACB de los taronja (34) y el de puntos en una primera mitad (67). Y fueron 120 puntos, alcanzando los cien a falta de ocho minutos. Además, se ha asegurado ser cabeza de serie en la Copa del Rey. Todo es dulce.

El rebote ofensivo es una fuente de energía de este Valencia Basket. Las primeras canastas llegaron así. Segunda opción y mate de Pradilla. Segunda opción y triple de De Larrea, especialmente inspirado y fluido. Con pases y tiros, porque acabó su primera rotación con 6 puntos, 3 asistencias, 2 rebotes, para un total de 12 de valoración. Casi nada el niño.

El triple es otro recurso básico. Hasta cuatro para un 18-11 que Pin tuvo que frenar con un tiempo muerto, a los cinco minutos. El quinto fue algo piedra, pero Montero, que volvía después de cuatro partidos con problemas en un tobillo, debió hacer un truco de magia y la pelota fue absorbida por el aro. El cuarto fue un reflejo de estos dos factores. Triple (7 de 9 con un 77%) y rebote (13-5), para llegar a estar más diecinueve y acabar 33-19.

El segundo cuarto fue de no levantar el pie del acelerador. El equipo, más fresco, con un calendario más liviano, lo está notando y mostrando en los dos últimos encuentros. Serios atrás, reboteando (23-9 al descanso) y con la mano fina, un salvaje 12 de 17 en triples, con un setenta por ciento de acierto. Y todos produciendo y divirtiéndose desde el rigor. Montero (11), Jones (7), Sestina (12) o Puerto (8), suplentes, en este choque, que salen de banquillo, y suman y suman. Todo para cerrar el primer tiempo histórico, con 67 anotados, el nuevo techo ACB en un primer tiempo de los valencianos. De Larrea, 8 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes para 18 de valoración. Qué joya.

Lo que quedaba era cuestión de saborearlo, disfrutarlo y no tener lesiones. Y este último aspecto no se cumplió. Porque Sestina se lastimó su brazo, una hiperextensión en el codo derecho confirmó Pedro Martínez después, y no volvió tras el descanso. Los porcentajes de tres fueron haciéndose buenos, el nivel extraterrestre era complicado. Pero Granada estaba en la lavadora, programa centrifugado. Fallaban los taronja, pero un rebote ofensivo y un castigo. Quince rebotes ofensivos a falta de tres minutos. Con catorce puntos de segunda opción. Pradilla y Costello son tremendos en esto. O las cogen o las palmean, pero acaban tocando todos los balones, por astucia y constancia.

El tramo final fue ver esperar a ese último triple de Jones que certificaba el récord de asistencias de los valencianos en un partido de ACB. 34, con nueve jugadores anotando diez o más puntos. Una orquesta que toca rock and roll, eso es este Valencia Basket de Pedro Martínez. A seguir.