El Valencia CF avanza a base de golazos

El Valencia CF ganó (0-2) su segundo amistoso de la pretemporada ante un St. Gallen más incómodo de lo previsto, que gozó incluso de varias ocasiones claras, pero que nada pudo hacer ante el golazo de Koba ya en la segunda parte ni ante un contragolpe perfecto que Gonçalo Guedes culminó para sentenciar casi al final.



El técnico Gennaro Gattuso introdujo un once completamente distinto al del primer amistoso celebrado el pasado lunes y no pareció salirle mal, porque en menos de diez minutos el Valencia ya había provocado tres llegadas con cierto peligro. La mejor fue tras un buen pase filtrado de Manu Vallejo a Koba dentro del área y cuyo remate el meta local desbarató (m.3).



Sin embargo, un error de Foulquier pudo costarle un tanto en contra a su equipo, pero Cillessen acertó a desviar con apuros. La ocasión a favor despertó al St. Gallen, que ya ha comenzado la Superliga suiza y pese a que presentó un equipo con muchos suplentes respecto a la competición oficial ofreció más resistencia de la esperada.



De hecho, sólo el travesaño evitó que Witzig adelantara a los locales después de un buen centro desde la derecha de Sutter (m.36). El Valencia respondió al susto y se estiró todo lo que pudo, aunque con jugadas aisladas. Así llegó un cabezazo a bocajarro de Manu Vallejo justo al borde del descanso que incomprensiblemente se marchó fuera.



Empezó el segundo tiempo con un error en defensa del Valencia que Schubert, solo dentro del área, no aprovechó al lanzar muy desviado. Todo lo contrario que el valencianista Koba, que acertó y de qué manera al convertir en un golazo un balón suelto en la frontal con un lanzamiento que se coló por la escuadra del meta del St. Gallen (m.55).

Koba, que fue titular, marcó el 0-1

No se hundió el cuadro helvético, que reaccionó con un disparo de Guillemenot que Cillessen desvió en una gran acción. La entrada de Guedes, sin embargo, desequilibró el partido a su favor y el Valencia, veloz al contragolpe, mejoró y Marcos André pudo marcar el segundo gol con un disparo cruzado.



Con un once mucho más titular sobre el campo, con Soler, Castillejo o Gayà, el Valencia pisó el acelerador en el tramo final y el portugués Guedes, en plena forma en este arranque del verano, sentenció el partido a falta de tres minutos para el final después de definir con calidad un pase de Marcos André tras un contragolpe de libro.

Gennaro Gattuso introdujo un once completamente distinto













Ficha técnica:



0 - St. Gallen: Dumrath, Sutter, Nuhu, Stergiou, Guindo, Víctor Ruiz, Von Moos, Jacovic, Besio, Latte Lath y Witzig. También jugaron Karlen, Quintillà, Schubert, Schmidt, Guillemenot, Akolo, Edis y Maglica.



2 - Valencia CF: Cillessen, Foulquier, Diakhaby, Cömert, Jesús Vázquez, Yellu, Koba, Racic, Lato, Maxi y Manu Vallejo. También jugaron Paulista, Marcos André, Mosquera, Guedes, Guillamón, Iranzo, Carlos Soler, Castillejo, Yunus, Gayà, Thierry y Rivero.



Goles: 0-1, m.55: Koba. 0-2, m.87: Guedes.



Árbitro: Fedayi San (Suiza). Amonestó al local Witzig.



Incidencias: segundo partido amistoso del Valencia CF de la pretemporada disputado en Gossau (Suiza).