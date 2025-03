Unai: “¿Quién no ha soñado jugar en Primera por lo menos un partido?”

El peso y la presión del ascenso

No nos olvidemos que Levante en los últimos años ha estado acostumbrado a jugar en Primera División, no es fácil. Sabemos que en los últimos años han sido muy buenos porque han estado muchos años en Primera División pero una gran parte de su historia han estado en Segunda B, en Segunda y eso también te hace ver la dificultad que tiene poder aspirar en competir en Primera División. Para mí era un reto muy bonito, era un paso adelante, sabía al club al que venía y no me gusta hablar a largo plazo porque todavía tenemos doce partidos muy importantes, muy difíciles y sólo centro mi atención en el próximo rival pero sería un sueño precioso. ¿Quién no ha soñado de pequeño poder jugar en Primera División por lo menos un partido? Ya si asciendes y si de alguna forma te sientes partícipe y pues das ese valor adicional a poder competir en Primera División porque te lo has ganado y porque has competido en Segunda División y porque has hecho alcanzar ese sueño pues todavía es un sueño más bonito pero bueno, poco a poco y vamos a aspirar solo a centrarnos en el partido del Huesca que creo que es lo que nos compete ahora mismo.

Su llegada como fichaje de Calero

En primer lugar, no me gusta esa vulgaridad, la verdad, ‘el enchufado’ porque alguna vez también esto me lo han comentado y creo que estamos en un deporte que al final el rendimiento cada fin de semana pone a cada uno en su lugar. Si yo hubiese venido con otro entrenador y mi rendimiento hubiese sido bueno o malo creo que la mejor respuesta a todo esto es el rendimiento en el verde y a los hechos me remito. Creo que mi adaptación considero que fue buena porque los compañeros me recibieron con los brazos bien abiertos y creo que todo ello me ayudó a adaptarme rápido al equipo. Obviamente conocía también los automatismos de Calero porque había trabajado con él y creo que eso también lo facilita pero lo he dicho muchas veces, al final el rendimiento y el verde pone a cada uno en su lugar y creo que si no hubiese dado el nivel, el míster para eso, cuando alguien no da la talla, pues obviamente para eso está la competitividad del equipo y cuando hay una persona que igual no está dando con esa tecla, pues hay otras personas que están tocando la puerta para entrar entonces. Creo que más allá de lo que se pueda decir, siento que de alguna forma me lo he ganado, no es fácil venir a una entidad como el Levante con toda la exigencia y la presión que hay.

El cambio de chip en el Levante UD

Al final para mí ha sido también un paso adelante en mi carrera y yo así lo siento, creo que he trabajado mucho por estar en la situación que estoy. No me olvido de dónde vengo porque sé que a la mínima que me relaje voy a ir fuera y eso no me lo permitiría a mí mismo. Al final sería una decepción personal para mí porque creo que el trabajo del día a día me ha llevado a estar donde estoy ahora mismo. Sé de dónde vengo y sé a dónde quiero ir, entonces creo que tengo que seguir trabajando, creo que debo seguir mejorando porque creo que la mejor versión de Unai está por llegar y como lo he dicho siempre, con los pies en el suelo porque me considero un trabajador y al final creo que cuanto más trabajo hago, pues al final mejores resultados hay y seguir mejorando y seguir aportando al equipo.

¿Un ascenso en Burgos en la penúltima jornada?

Es un sueño que ojalá se pueda hacer realidad, yo no te voy a mentir que lo primero que hice cuando salió el calendario de la liga lo primero que hice fue ver cuando jugamos contra el Burgos y allí y cuando vi que era la jornada 41… al final muchas veces pienso en el destino pero intento no cegarme porque como te he dicho anteriormente, intento mirar a corto plazo que creo que a veces desviar la atención puede ser un poco un error.

El espejo de Sergio Postigo

Para mí es un halago esa comparación con Sergio Postigo porque lo conozco personalmente, lo conozco a través de terceras personas y creo que es un referente no solo de forma profesional sino de forma personal. Aquí en este club toda la gente con la que he hablado me hablan maravillas de él y más allá del ejemplo que es como persona, no hay más que ver en la historia que hizo aquí en el Levante, marcó el gol del ascenso, ayudó a que este club pudiera crecer y ojalá pudiera hacer un cuarto de lo que hizo Sergio en este club. Para mí es un referente porque juega en mi demarcación, por todo lo que he podido conocer de él, por lo que hizo en el club y a veces las comparaciones son odiosas pero si tuviera que fijarme en alguien, para mí es un referente y ojalá poder hacer o poder seguir esa trayectoria que él hizo. Es un sueño para mí poder hacer el gol que hizo Sergio.

Los goles a favor, en el debe

Para mí es un debe y es algo que yo me reprocho a mí mismo la verdad, porque los jugadores al final somos ambiciosos de alguna forma e intento fijarme en otros jugadores, intento mejorar en mi día a día y para mí. Creo que ahí debo dar un paso adelante, obviamente no es mi función, si me tengo que centrar en algo no me centraría en ello, porque prefiero mantener la portería cero todas las jornadas y que metan los delanteros todos los goles que tengan que meter, pero sí que es verdad que a lo largo de la temporada los centrales tenemos que hacer por lo menos un par de goles porque eso creo que ayuda al equipo y da puntos. Yo, sobre todo, me he hecho esa bronca a mí mismo por esa ayuda que estoy dando al equipo, porque creo que a lo largo de la temporada abrir esa lata en partidos que igual son cerrados y tal, muchas veces esa importancia de la estrategia es muy importante y en ese sentido no te creas, que a mí me cuesta también ver que pasan las jornadas, que no meto y es algo que me reprocho a mí mismo porque soy una persona que intento mejorar en el día a día y creo que ahí debo dar un paso adelante y no te creas que me lo estoy exigiendo.