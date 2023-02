Tres meses de la última victoria liguera

Este viernes se cumplirán tres meses de aquel 10 de noviembre de 2022 en el que el Valencia CF se reconcilió con Mestalla en una noche en la que diluvió y en la que los de Gennaro Gattuso completaron su partido más redondo para despedir de la mejor manera posible LaLiga ante el inminente inicio del Mundial de Qatar.

Y desde entonces, la nada. La cita con las selecciones nacionales pasó, volvió la competición doméstica y aquel brío se diluyó como un azucarillo en un café. Si te he visto no me acuerdo.

Los jugadores lo celebraron en un fondo



Cierto es que en este tramo, el Valencia CF superó dos rondas de Copa del Rey (ante un 1ª RFEF como La Nucía y el Sporting de Gijón, de LaLiga Smartbank) y cayó en cuartos frente al Athletic Club. También fue apeado por el Real Madrid en los penaltis de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Pero en cuanto a LaLiga Santander, pena tras pena. Derrotas en La Cerámica (con remontada incluida), en el Santiago Bernabéu, en Pucela y en Montlivi y en Mestalla ante el Cádiz CF y empate contra la UD Almería. Un pírrico punto sobre 16 posibles que ha dejado al equipo alborde del abismo del descenso.

Nico, en su último partido en Mestalla



Conviene destacar que antes de ese triunfo ante el Real Betis, el 10 de noviembre del año pasado, el Valencia CF venía de estar más de un mes sin ganar, tras cosechar tres empates y dos derrotas.

En resumen, temporada catastrófica la que está viviendo el valencianismo que ha visto a su equipo séptimo clasificado (jornadas 1 y 8) como mejor puesto y que ahora observa con honda preocupación cómo el equipo ha caído al puesto 17º, sólo un punto por encima de los tres últimos de la tabla.