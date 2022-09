Y tres años después... Volvió Musonda al fútbol de elite

El extremo belga Charly Musonda jugó sus primeros minutos con el Levante UD la pasada jornada más de tres años después de haber disputado su último partido oficial, ya que desde 2019 ha estado recuperándose de una lesión de rodilla. Musonda, que tras un periodo de prueba firmó con el Levante hasta 2024 el pasado mes de agosto, saltó al Ciutat de València en el minuto 81 del encuentro ante el FC Cartagena disputado el pasado viernes.



El extremo belga sufrió una grave lesión en la rodilla derecha en agosto de 2019, de la que fue operado dos meses después, y su último partido oficial se remonta al 16 de agosto de ese año con el Vitesse holandés.



Desde entonces y hasta el pasado viernes, sólo había participado en un par de partidos con el equipo sub 23 del Chelsea inglés en la liga de filiales que se disputa en Inglaterra.



El atacante belga, que se formó en la cantera del Chelsea, era uno de los jugadores más prometedores de su generación y ya jugó en la liga española cedido en el Real Betis Balompié en 2016. Sin embargo, sus graves problemas de rodilla la han impedido jugar con regularidad desde su etapa en el equipo andaluz y ahora, a los 25 años y tras haber acabado su contrato con el Chelsea el pasado mes de junio, parece haberse recuperado completamente.

Musonda se estrenó como levantinista y parece dejar atrás sus problemas de rodilla