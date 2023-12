El trabajado regreso de Jesús Vázquez

El partido en Montilivi no sirvió al Valencia CF para llevarse puntos pese a ponerse por delante. El equipo de Baraja compitió y se desfondó, pero no logró encontrar el premio de puntuar en la casa del colíder. Si bien, volvió de tierras gerundenses con una fantástica noticia bajo el brazo: el regreso a los terrenos de juego de Jesús Vázquez una vez superado su calvario en forma de trastorno neuromotor.

Es un orgullo para mí poder volver a los terrenos de juego y vestir esta camiseta.

Es momento de seguir trabajando duro para afrontar todo lo que viene por delante??

Mil gracias a todos por los mensajes

AMUNT???? pic.twitter.com/WaWJGDzDeg — Jesús Vázquez (@Jesus3vazquezz) December 2, 2023

El canterano jugó los últimos 20 minutos del partido ante la UD Las Palmas el pasado 18 de agosto de 2023, en la segunda jornada de LaLiga. Ese había sido su último rato de juego antes de los diez minutos que completó ayer, teniendo en cuenta el tiempo de descuento. 106 días después, Jesús vuelve a ser feliz y Baraja recupera un activo importante en una temporada, además, donde el carácter exiguo de la plantilla implica la necesidad de que todos sus efectivos estén disponibles.

En el partido ante el Atlético de Madrid en Mestalla, el 16 de septiembre, Baraja envió a calentar a Jesús Vázquez para ingresar en el terreno de juego en la segunda parte. El jugador no se sintió cómodo y notó una reacción extraña de su cuerpo. Preguntado en sala de prensa, el técnico explicó así el motivo de no haberle dado entrada finalmente al terreno de juego: “Ha sentido una molestia en la activación, no se sentía bien”.

Ante este hecho, se sucedieron las pruebas médicas para tratar de averiguar el motivo de tal incomodidad y encontrar respuesta. El 27 de septiembre, Jesús publicó en sus redes sociales un comunicado. "Podría haber sido un susto mayor y tener que dejarlo todo", advertía el futbolista acompañando el texto de una foto en la camilla de un hospital en el que estuvo varios días ingresado. El Valencia CF posteriormente que se trataba de un "trastorno neuromotor", una dolencia que requirió de la entrada de un médico especialista.

Incertidumbre y mucho sufrimiento que se transformaron en esperanza y felicidad. Como contamos en COPE, Jesús Vázquez completó el pasado 30 de octubre parte de la sesión con el grupo, un paso importante en su recuperación. Había recibido el alta médica de su trastorno neuromotor y trabajaba sin molestias para estar disponible para Baraja. "Con trabajo todo llega, cada vez más cerca. Muy feliz por volver al campo con el grupo”, escribió el futbolista en sus redes sociales ese mismo día.

Había estado trabajando en solitario hasta ese momento, dosificando las cargas en función de sus sensaciones. Empezó haciendo bici estática y pasó a la carrera continua suave, de ahí a ponerse las botas y poder golpear balón y, finalmente unirse al grupo. El Bernabéu fue su primera convocatoria. El 11 de noviembre. Ya estaba disponible y listo para jugar, pero el cuerpo técnico quería ir dándole entrada poco a poco. Motivo por el cual, como desvelamos en COPE, Baraja no quiso darle los 45 minutos del segundo tiempo ante el Celta cuando se lesionó José Luis Gayà. El técnico confió en Yarek como lateral zurdo, posición en la que ya debutó en Mallorca y que conocía de sus inicios en la Academia VCF.

Con Jesús Vázquez ya recuperado y con Gayà teniendo que parar por sus molestias, Baraja celebra contar con una nueva alternativa de peso para ese carril. El partido de Copa del Rey ante el Arosa SC puede ser una nueva oportunidad para que el canterano nacido en 2003 vaya acumulando minutos y volviendo a su mejor nivel. Tuvo opciones de salir en invierno y en verano, pero aspira a hacerse grande en su casa. Jesús Vázquez está de vuelta.