Todos se quedan en Valencia

Se cumplen 20 días del último partido oficial de Valencia Basket, con el amargo sabor de la derrota en Gran Canaria frente al Herbalife, aunque jornadas después el equipo se vio obligado a viajar a Estambul, horas antes de que el baloncesto anunciara el confinamiento definitivo. En este tiempo, con la Fonteta cerrada, desde el club se ha querido mantener un mesaje de tranquilidad y de paciencia ante los movimientos que se puedan ir dando en próximas fechas.

De hecho, la Euroleague pretende esperar hasta el mes de mayo para confirmar si la competición puede concluir con su formato establecido o no. A la fase regular le quedan seis jornadas por jugarse, más los playoffs de cuartos y la Final Four que tiene su sede fijada en Colonia (Alemania) esta temporada. Al parón el equipo de Jaume Ponsarnau llegó con un triunfo menos que el octavo clasificado, que es el gran objetivo de la temporada.

La plantilla al completo del cuadro 'taronja' sigue entrenándose en sus respectivos domicilios como lo ha venido haciendo en las últimas dos semanas y el club no tiene pensado cambiar su intención. Uno de los ejemplos es el de Jordan Loyd que mostraba a través de las redes sociales el trabajo físico que lleva a cabo desde casa:

Eso sí, días atrás el vigente campeón de la competición, el CSKA de Moscú confirmaba el permiso para que sus jugadores pudieran abandonar Rusia, si así lo deseaban, tal y como explicaba el comunicado hecho público por el club:

��The players are not obliged to remain at club’s disposal starting from tomorrow.



��Начиная с завтрашнего дня присутствие игроков на базе клуба не является обязательным.#CSKAbasket pic.twitter.com/x9lox0FxNE