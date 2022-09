El Real Oviedo dominó al Levante en una primera mitad en la que Sergi Enrich se estrenó como goleador rompiendo la racha de tres partidos sin encajar de los de Nafti, que igualaron gracias a Iborra pero no se impusieron: se van del Tartiere con un solo punto y pidiendo la hora tras acabar con ocho amarillas y un jugador menos.



El partido empezó con ritmo, el que le dio al Oviedo Koba desde la medular, y tras el cambio obligado en el Levante por la lesión de Mustafi, llegó un golpe mayor para los de Nafti: el primer gol de los oviedistas, el primero también de Sergi Enrich como carbayón y cuando solo se llevaban jugados quince minutos.



La jugada la inició el propio Koba al irse de Iborra y la evolución ofensiva la firmó Borja Sánchez buscando la subida de Lucas por la derecha, desde donde el canterano puso un balón al área pequeña que superó a Cárdenas y acabó en las botas de Enrich, cuyo disparo rozó un defensa y se coló en la portería.



El Levante respondió intentando tener el control del balón, pero todo ello sin lograr la profundidad suficiente para conectar con Wesley y con un tiro desde el perfil izquierdo del ex oviedista Joni Montiel como acercamiento más peligroso aun cuando se fue fuera, muy desviado.

Iborra marcó su primer gol del curso





Tras el paso por vestuarios, el Oviedo no perdió mordiente, pero en esta ocasión el centro de Sangalli por derecha acabó en un tiro alto de Borja Bastón y quien no erró fue el conjunto granota, que encontró el empate en un saque de banda mal defendido por los locales.



La jugada del gol la inició el más listo de la clase, Postigo, y después de que Wesley le ganase el duelo a Bastón fue Iborra quien metió cuerpo a Aceves para hacerse con el esférico y batir por alto a un Tomeu Nadal que se había quedado a media salida.



El partido se quedó sin dominador, con el Levante tranquilo tras el empate y el Oviedo más dubitativo después de encajar, y no fue hasta el último cuarto de hora cuando volvió a coger ritmo en las áreas después de que Pepelu viera la segunda amarilla por un codazo a Borja Sánchez en un salto. A pesar de quedarse con uno menos, fue el Levante quien perdonó primero en una rápida combinación por la izquierda que acaba en un centro de Franqueza que remata Soldado pero fuera de la portería, rozando el poste derecho.

Campaña se marchó lesionado; Mustafi, también





La respuesta la dieron Hugo Rama y Borja Bastón con una pared desde el perfil derecho que habilitó al gallego para marcar, pero su disparo se estrelló en un Cárdenas que atajó bien.



Ahí empezó el aluvión azul, que buscó la manera de ponerse otra vez por delante con un tiro de Javi Mier que se complicó tras tocar en un defensa pero despejó Cárdenas y con un disparo de primeras de Obeng, a pase de Lucas, que envió Vezo a saque de esquina. El Oviedo murió intentándolo sin éxito en área rival, mientras que los de Nafti se encomendaron a la contra con menos acierto aún y llenándose de tarjetas de cara a las próximas jornadas: entre faltas y protestas, hasta cinco vieron los granotas en el añadido.

Cárdenas no estuvo acertado en el gol del Real Oviedo













Ficha:



1 –. Real Oviedo: Tomeu Nadal; Lucas Ahijado, Tarín, Dani Calvo, Alonso Aceves (Bretones, m. 88); Sangalli (Hugo Rama, m, 68), Koba Lein (Javi Mier, m. 80), Montoro, Borja Sánchez; Sergi Enrich (Obeng, m. 68) y Borja Bastón.



1 – . UD Levante: Cárdenas; Son, Mustafi (Sergio Postigo, m. 13), Vezo, Eric Franquesa; Pepelu, Iborra; Cantero (De Frutos, m. 46), Campaña (Pablo Martínez,m. 81), Joni Montiel (Róber Ibáñez, m. 70); Wesley (Soldado, m. 70).



Árbitro: Moreno Aragón (Colegio madrileño). Amonestó a los locales Bastón (25'), Dani Calvo (62') y Montoro (95') y a los visitantes Pepelu (25’ 71'), Wesley (69'), Son (92'), Cárdenas (93'), Soldado (95'), Postigo (98') e Iborra (98')



Goles: 1-0, M. 15: Sergi Enrich; 1-1, M. 51 Iborra;



Incidencias: Partido correspondiente a la 4ª jornada de Liga Smartbank disputado en Carlos Tartiere (Oviedo) ante 13.519 espectadores.