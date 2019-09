Marcelino se ha despedido del valencianismo. El técnico asturiano firmó ayer su rescisión con el club y hoy, ha comparecido durante más de una hora en un conocido hotel de la ciudad para dar su versión de los hechos que han supuesto su increíble destitución como entrenador del Valencia CF.

"Lim no nos felicitó por ganar la Copa; sí por clasificarnos para la Champions", ha dicho Marcelino

El asturiano ha confirmado, punto por punto, la información que ofreció COPE en torno a las causas de la separación con la propiedad que ha acabado con su salida: “el detonante de esta situación fue la Copa. Recibimos mensajes directos de que teníamos que rechazar la Copa” y "me dijeron que era una competición menor y que podría comprometer la clasificación para la Champions". Una noticia que desvelamos a mediados del mes de agosto, el origen del desencuentro entre el dueño y la parcela deportiva fue ese. No hacerle caso a la orden de dejar de lado la Copa le ha terminado costando el puesto tras algo más de dos. Llegó en mayo de 2017.

Sobre lo ocurrido el pasado 25 de mayo en Sevilla, día de la consecución de la Copa, Marcelino ha profundizado: "no recibimos ninguna felicitación. Lim sí me felicitó por la clasificación para la Champions, pero no por la Copa".

Ha tenido que interrumpir varias veces su comparecencia, producto de la emoción del momento, al hablar de la plantilla que se ha encontrado y al recordar lo conseguido en este tiempo.

Marcelino se ha defendido de la gestión llevada a cabo con los jóvenes en Paterna y ha especificado en torno a Kangin Lee: "quien diga que él es la causa de todo esto deja en mal lugar a quien lo dice"

Se marcha el entrenador asturiano explicando que la única comunicación que ha recibido por parte del club fue la de su destitución en boca de Mateu Alemany, "desde entonces nadie me ha llamado, ni Murthy ni nadie".

Y entre aplausos ha abandonado la sala de su comparecencia el ex técnico del Valencia CF.