El sueño de Valencia Basket se desvanece en un final de infarto ante el Cukurova Mersin de Anderson (66-68)

Valencia Basket no puede con Cukurova en las semifinales

Es la tercera participación de las valencianas en la Euroliga femenina y se ha llegado muy lejos, a la final 6, entrando directamente en las semifinales. Pero en un final ajustado, el oficio y la clase de Yvonne Anderson, autora de los últimos cuatro puntos de su equipo, decidió el pase a la final. Una final inesperada.

El partido arrancó sabiendo que Fenerbahce, el gran favorito, había caído ante el USK Praga. Soñar es posible y las checas lo habían demostrado. Ahora había que tratar de alimentar ese sueño de tumbar a un plantillón como el Mersin Cukurova con una gran actuación para dejarlas fuera de la final del domingo.

La puesta en escena no fue mala. Iniciativa valenciana, con un 9-2 de arranque. Johannes, con dos triples, dejó claro que las turcas no iban a ponerlo sencillo, 9-8.La defensa zonal turca hizo pensar y generó dos transiciones, que Howard convirtió cuando las taronja habían pegado otro tirón con una Leo Fiebich mucho más determinante de lo acostumbrado. La alemana es una estrella mundial y le ha costado brillar. Las grandes citas son para las mejores. Ella lo es. 20-17, minuto diez. Howard, muy eficaz, dio la primera ventaja a Cukurova, 20-21. En la pintura, estaban haciendo daño. 32-38, menos seis, al descanso. Valencia Basket, sin buenos porcentajes estaba en partido. Alina Iagupova aún no había aparecido.

Precisamente un triple de la ucraniana empató el encuentro a 40, pero enseguida, Mersin, en pintura, volvía a coger ventaja, 40-46. Tuvo un momento peligroso Valencia Basket cuando se atascó en ataque y se escaparon las otomanas, 46-57. Fue el momento de la defensa y de Leti Romero. La canaria, con dos triples y una canasta, se cargó el equipo a la espalda, y la defensa empezó a asfixiar. 61-61 a poco más de tres minutos. Una técnica y dos tiros libres pusieron 64-61, pero Carleton igualó con un triple tremendo.

A 1:37 para el final, acción clave. Iagupova penetra, saca la pelota fuera y contacta con una defensara. Le pitan ataque. Burgos pide revisión. Nada, balón turco. Defensa y tiro corto de Leti. Último minuto. Canastón de Anderson a tabla. 64-66 a 42 segundos. Pizarra de Burgos y canasta de Kayla Alexander. 66-66 a 31 segundos. Anderson, en una penetración espectacular con la izquierda, 66-68 a 12 segundos. Otra pizarra y Leti, forzada hacia su derecha acabó ejecutando mal. Final al sueño. El domingo, 17 horas, la final de consolación ante Fener.