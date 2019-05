El sueño de la Copa

En la previa de la finalísima de la Copa del Rey, tres importantes protagonistas ches se han sentado antes los medios en el hotel Montecastillo de Jerez para explicar sus sensaciones ante un momento tan importante como éste. Sus principales valoraciones han sido éstas:

Marcelino García Toral: "Puede faltarnos experiencia, pero nos sobra corazón. La experiencia se acumula jugando partidos como éste.

"Trabajamos para ser campeones. He jugado siete semifinales y al final nos llegó este partido"

"Todos los días me imagino al Valencia CF siendo campeón"

"Los detalles van a decidir el partido si todo transcurre con normalidad"

"No vamos a cambiar nuestro dibujo habitual, aunque me sabe fatal discriminar jugadores, primero en la convocatoria y luego en el once titular"

"La mayoría de los entrenadores no sabemos cómo parar a Messi. Hay que intentar ser muy eficaces en las dos áreas"

Dani Parejo sueña con levantar la CopaFoto: Valencia CF

Dani Parejo: "Veo un partido igualado. Ellos estarán motivados, aunque lo del Liverpool debió de ser muy duro"

"Hay que darle mucho valor a lo que estamos haciendo. Aquí está la recompensa"

"Ellos tienen un plus. Están más acostumbrados que nosotros a partidos de este tipo"

"Mi viaje en el Valencia CF no ha sido sencillo, ni de rosas. Para mí sería un sueño poder levantar la Copa"

Jaume Doménech: "Esto es un sueño en el año del Centenario. Tenemos mucha confianza"

"La final de 2008 la vi en mi pueblo con mis amigos que son todos valencianistas"