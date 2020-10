Soler: “Lo que ocurre en el club es una situación rara”

Aquí puedes escuchar íntegramente la entrevista

Hacer la entrevista en momento difícil

“Al final soy un jugador del Valencia CF, para mí es un orgullo ser de este equipo y de este club. Dar una entrevista con vosotros, que hacéis un trabajo genial, por mí perfecto”.

Crítica de Kondogbia a Murthy

“No, lo he visto hace un rato en su Instagram, luego me he metido en Twitter y ya estaba todo el mundo hablando de ello. No sé a qué se refiere, son cosas que al final, tendrán que arreglar entre ellos dos. Estos días, ha tenido problemas físicos en el pie y no ha entrenado. Pero no le he notado diferencia a como es él siempre. Sinceramente, no sé cómo son estos temas, es nuevo para mí. No sé cómo se gestiona. Ha decidido ponerlo en RRSS y tendrán que hablarlo”.

Arenas movedizas en el Valencia CF

“Si te digo la verdad, es raro. Lo que ocurre en el club es una situación rara que no suele pasar en los clubes de normal. Dentro del equipo, nos cerramos tanto jugadores como cuerpo técnico y no queremos escuchar lo que se dice fuera. Todo llega pero vamos a la nuestra. Con el míster y con su cuerpo técnico, que están haciendo un gran trabajo. Los veo bastante capacitados junto al equipo y nos centramos en el césped”.

¿Habría renovado de saber todo esto?

(Ríe) “Siempre he dicho que a mí me gustaría jugar aquí muchísimos años. No te puedo contestar porque no ha ocurrido. Estoy contento, feliz. Es verdad que no están yendo las cosas como habríamos querido, jugadores y afición pero para mí jugar en este club siempre ha sido mi sueño y espero hacerlo muchos años”.

¿Tiene relación con Murthy?

“Más allá de que alguna vez viene a vernos a entrenar, nos saludamos y tal, el día que más tiempo estuve con él fue el de la renovación. En el día a día, acude a los entrenamientos, nos saludamos, pero trato no tenemos mucho. No tengo su teléfono. No sé cómo se lleva el tema del whatssap, si algún día queremos hablar con él, algún jugador en concreto quiere hacerlo, el día que se acerca al entrenamiento le dices de hablar con él y supongo que hablará contigo”.

Javi Gracia, cómo está

“Es otra situación más, diferente a lo que se suele ver en el mundo del fútbol. Que el entrenador ponga su cargo a disposición del club. Lo que él tenía que decir, nos los dijo a los jugadores en privado, lo que pensaba y luego hizo un comunicado que leí también. Es verdad que esta semana, con el parón de selecciones, hemos trabajado y sinceramente lo he visto bastante metido, como en las semanas anteriores. No lo he visto más triste. Él nos comentó que había unos temas que no se habían dado, el tema de las incorporaciones. Simplemente, nos dijo que estaba con nosotros a muerte ahora que se quedaba seguro. Nosotros también le transmitimos que estábamos totalmente con él”.

Qué le dice la gente por la calle

“Nos dan mensajes de ánimo. La situación es complicada para todos. Lo del entrenador no es una situación cómoda. Tenemos que centrarnos en el césped, salir al campo y jugar. Conseguir victorias y triunfos para el club y los aficionados”.

No fichajes

“Qué te voy a decir. Creo que no ha habido incorporaciones salvo los chicos que han vuelto de cesión, que nos están ayudando. Tenemos un equipo bastante joven, hemos bajado la media de edad del equipo. Hay que ir poco a poco, será una temporada larga y complicada. Si estamos juntos podemos hacer un buen papel”.