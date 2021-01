Soler insufla oxígeno al Valencia CF

La sorpresa en el once fue la suplencia de Yunus Musah y la titularidad de Thierry Correia. Lo que hace vislumbrar que igual se fue demasiado rápido con el norteamericano, y la competición le ha puesto en su sitio. Calidad tiene de sobra, futuro mucho, pero conviene no saltar etapas por el bien del propio futbolista. De Correia, lo de siempre. Un tiro al aire. En defensa un peligro, en ataque con mucha capacidad de sorpresa. Regresaba Racic y eso desplazó a Wass a la banda derecha. Por lo demás, lo esperado. Los brotes verdes de Kangin le dieron la titularidad ante las ausencias de Guedes y Gameiro.

Filomena había sido protagonista en la previa, pero dejó de ser excusa con el pitido inicial en Zorrilla, el afamado ‘estadio de la pulmonía’. A los cuarenta segundos la tuvo Gayá, en la primera llegada de los valencianistas, en la siguiente, Roque Mesa al lateral de la red. Y en la siguiente, Wass remata el centro del capitán. Inicio eléctrico para evitar el frio. En tres minutos, tres ocasiones.

Gayà volvió a cuajar un gran partido

Kangin, disparo desde la frontal arriba. Pelín chupón el coreano porque llegaban Maxi y Cheryshev con camino despejado. La propuesta inicial de Javi Gracia no admite dudas. Decidido, vertical, rápido en la circulación de balón. Sólo faltó la puntería. Maxi, Cheryshev, otra de Gayá…..fueron varias.

El Valladolid encontró el agujero. No es difícil de localizar. La espalda de Correia que suele estar en acción ofensiva y olvida que lleva el dos a la espalda. Pero los pucelanos no abusaron porque no tenían la pelota. Tampoco están cómodos con su fútbol esta temporada y se reacción fue a base de rachas.

La más clara de la primera parte llegó a la media hora. Gayá, omnipresente en el partido, envía un disparo cruzado y durísimo que Masip desvía con las yemas al travesaño.

El Valencia dominó, quiso, lo intentó, pero al descanso, 0-0. Lo de casi siempre.

A los cuatro minutos de la reanudación, Cuadra Fernández pitó penalti de Jaume sobre Waissman, pero estaba invalidada la jugada por fuera de juego. Respiró y hondo el valencianismo que veía como todo el trabajo de la primera parte se podía ir al traste en sólo cuatro minutos de la segunda. Repitió oportunidad el israelí dos jugadas después. Quedaba claro que el descanso no le sentó bien al equipo de Gracia.

Soler marcó el tanto de la victoria

El Valencia perdió la posesión del balón y en ese escenario, creció el equipo de Sergio. Gracia sacó a Vallejo por Kangin. El coreano sin protagonismo de pelota, desaparece. El gaditano siempre asegura trabajo, pelea, perseverancia.

En el minuto 75, apareció el zambombazo de Carlos Soler. Buena triangulación, Gayá mete el balón a la frontal y Soler se la acomoda para disparar seco, tan duro, que sorprende al guardameta colándose por el centro de la portería. 0-1 y a sufrir. El guión de siempre en el Valencia.

Pudo arreglarlo Manu Vallejo, fiel a su cita, conocedor de su rol que ejecuta al dedillo. El gaditano marca el 0-2 pero el colegiado lo anula por un fuera de Maxi Gómez en el inicio de la jugada.

El árbitro anuló el gol de Vallejo

Sergi Guardiola la envió al palo en el 95, a uno del final del partido. Pero ese palo hizo justicia. Es cierto que la segunda parte se igualó el choque, pero el Valencia mereció bastante más en la primera mitad.

Dos meses después vuelve a ganar el Valencia. Desde el ocho de noviembre ante el Real Madrid, no sumaba tres puntos en Liga. Si cruzamos competiciones, Copa y Liga, encadena, por primera vez en la temporada, dos triunfos consecutivos. Un botín que perseguía, ansiaba, hasta obsesionaba a Javi Gracia desde hace tiempo. El famoso punto de inflexión que busca todo equipo de la zona baja. El Valencia escala hasta la decimotercera posición de la clasificación con 19 puntos.