Sin cambios esperados para Sevilla

El Valencia CF ha completado hoy la segunda sesión de la semana para preparar el duelo ante el Sevilla FC. LaLiga empieza para los de Mestalla donde terminó la pasada, a orillas del Guadalquivir. Entonces el Villamarín sirvió para certificar la permanencia, no sin sufrimiento. Desde aquella cita del 4 de junio, una única novedad en la plantilla en forma de fichaje: la de Pepelu. Con esa situación, Baraja no tiene muchas alternativas de la primera plantilla para hacer cambios en el Pizjuán. El técnico vallisoletano tiene serias opciones de repetir el once que salió ante el Aston Villa.

Tras la típica pretemporada con alternativas para todos, salvo los jugadores con los que no cuenta el técnico, Baraja alineó ante el conjunto inglés en el Trofeu Taronja un once reconocible. Mamardashvili en porteria. Thierry, Diakhaby, Paulista y Gayà en defensa. Pepelu y Javi Guerra en el centro del campo, con Almeida un poco por delante actuando de mediapunta. Fran Pérez jugó en banda derecha, Diego López partió desde la izquierda y Hugo Duro fue la referencia ofensiva. Pocas más alternativas de primer equipo tiene el técnico che y, los canteranos, que se han ganado tener oportunidades, tendrán que entrar en la segunda parte si Baraja quiere agotar los cinco cambios tocando la zona ofensiva.

INFO



Segunda sesión para el Valencia CF en la semana del regreso de LaLiga



Todos disponibles salvo Alberto Marí

Es esa parcela de ataque, en la que Baraja pidió fichajes en rueda de prensa, es en la que más necesidad de tirar de la cantera hay. Hugo González, Pablo Gozálbez o Martín Tejón podrían tener su opción de debutar en LaLiga en la segunda mitad. Además de ellos, Tárrega, Javi Navarro y Mario Domínguez arrancaron la semana con el primer equipo. Hoy también lo ha hecho Rubén Iranzo, que jugó el sábado en Teruel con el filial de Miguel Ángel Angulo.

INFO



Rubén Baraja sobre los fichajes



"Es una obviedad que necesitamos reforzar, sobre todo en ataque"



"No sé decir un número, 5-6 jugadores. Dependerá del mercado"



"Hay que confiar en el trabajo que se está haciendo"

Baraja y Gayà insistieron la pasada semana en que "es obvio" que son necesarios fichajes. El capitán incluso apuntó su deseo de que hubiera alguna incorporación de cara al Pizjuán. No parece esa una opción real a día de hoy para el viernes en el Pizjuán.