Sergio Lozano: “Tenemos un potencial que es una locura; podemos lograrlo”

La llegada de los jóvenes al equipo

Yo me siento aún muy joven (25 años) y eso es bueno para el Levante UD y el fútbol, que la gente joven tenga oportunidades. Me comporto como si fuera un compañero más, que estén a gusto, que jueguen sueltos y que disfruten como lo hacen en el filial y que con trabajo pueden llegar donde quieran.

El descaro de los Buba, Xavi…

Lo tienen y hacemos que ellos se unan en el vestuario y es lo mejor tanto para nosotros como para ellos. En mi época era muy parecido, tenemos que intentar apoyarlos para que se sientan uno más y que no tengan miedo ni nada. Siempre hay respeto pero nos gusta estar felices y hacernos bromas. Me quedo con todos, Xavi, Edgar, Buba, Espi… tienen calidad y potencial importante y pueden llegar fácil a Primera y ojalá sea aquí y ayudándonos.

El sueño de Lozano vestido de azulgrana

Al principio estás como en una nube porque no eres consciente y ahora te das cuenta de que estás en el equipo que querías, jugando y disfrutando. Vamos a luchar por darle ese ascenso a mi abuelo y a toda la afición. Es muy importante que en estos dos partidos estemos todos juntos, son seis puntos importantes. Creo que todos los que estamos queremos y deseamos que el Levante UD esté arriba y logremos el ansiado ascenso.

El momento del equipo tras empatar en Valladolid

En el vestuario intentamos hablar lo menos posible y trabajar en cada entrenamiento. Estamos felices y con esas ganas de darle una alegría a la afición, soy optimista de que podemos hacerlo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El cambio Calleja-Felipe

No me lo esperaba, creo que nadie del vestuario, estábamos a dos puntos del playoff. Respetamos la decisión del club, pero claro que fue un mazazo para mí. Felipe es igual como director deportivo y como entrenador, no ha cambiado nada. Un tío muy alegre, le gusta el trabajo y la intensidad y creo que en eso se ha notado. Hemos mejorado defensivamente, es un buen entrenador y una buena persona y eso hace que nos lleguen los mensajes que nos transmite.

Nueve finales

Hay que ir partido a partido, tenemos que pensar en ganar este sábado y ahí mirar el siguiente. Estar todos juntos y eso es lo más importante.

La remontada ante el Elche CF

Fue un punto de inflexión, vimos que podíamos. En media hora pudimos remontar y la afición nos llevó en volandas, fue de locos la verdad. Esa sensación de celebrarlo con nosotros y ver esas caras de alegría en la afición nos llenó y nos dio mucha fuerza para el tramo final.

La temporada de Sergio Lozano

La valoro positivamente, son buenas cifras pero tendría que llevar un par de goles más. Soy muy duro conmigo mismo. Pero cuando no salen las cosas hay que volver a trabajar para ganarse ese puesto. No hemos sido muy regulares, con decisiones arbitrales raras pero estamos donde nos merecemos. No hemos pasado por un buen momento y somos conscientes, pero ahora venimos con una alegría y unas ganas de darle a la afición esa alegría de que lo podemos lograr.Somos capaces de todo, tenemos un potencial tanto defensiva como ofensivamente que es una locura en Segunda División.

Los cambios en el once de Felipe

Lo llevamos bien y te hace exigirte el estar preparado por si te da una oportunidad. El otro día Rober sale y hace un partidazo en Valladolid. Da igual quien juegue que lo tenemos que dar todo. Al final nos hace estar a todos metidos y eso es lo más importante. Tener 23 personas que no saben si vas a jugar o no te da fuerza.

La racha final de temporada

Podemos tener esa buena racha y lo hemos demostrado. Hemos hecho un partidazo en Valladolid y le remontamos al Elche, podemos hacer todo lo posible y creo que podemos lograrlo.