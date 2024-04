Serer: "Creo que es el peor momento para ir a Montjuïc"

Pep Serer, que creció en La Masia y vistió la camiseta del Valencia CF se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Valencia para analizar el choque del próximo lunes del conjunto de Baraja ante el FC Barcelona. Ahora ejerce como representante de futbolistas: “Es totalmente diferente el fútbol de ahora a nuestra época. Les puedes aconsejar, hay que decirles la verdad, sea buena o mala”.

¿Cómo vivió su marcha a La Masia desde Quart de les Valls?

Me fui con 16 a La Masia. No son los 16 de ahora. Fue duro. Era otra época. Teníamos una llamada permitida a la semana. Solo Nayim tenía dos. Había una cabina al lado de La Masia. Te refugiabas con los compañeros, que era una familia. No era fácil.

Las nuevas tecnologías han cambiado eso

No tiene nada que ver hoy en día, incluso con los medios de transporte como el avión. Antes cogía el bus en las Torres de Serrano y me iba a Barcelona no sé cuantas horas.

Jugó con Cruyff

Estuve en el Barça de Cruyff. El día de que debuto marca Robert y me cambian por Urbano. Cruyff era diferente a todo lo que veníamos viendo. No tenía nada que ver. Nos daba frases que entonces te sorprendían mucho. El fútbol era totalmente diferente a lo que él quería hacer. El Dream Team fue fantástico.

Aquel Barça cambió el fútbol

Johan fue el primero que metió el estilo de por medio. De tener el balón, superioridad en el centro, de buscar el uno contra uno. Rijkard fue la continuidad. Guardiola, Luis Enrique… Xavi no es lo mismo. Quiere tener el balón, pero ha cambiado mucho el fútbol. Es muy físico. El hecho de controlar la posesión no te da el control del partido y te hace que ganes. Lo vemos hoy en día mucho.

¿Entiende que se cuestione el modelo?

Si eres muy superior juegas con ese modelo, pero si te mides a equipos como tú o mejores tienes que adaprtartte a esa forma de jugar. Todo depende de la superioridad que tengas.

Llegó al Valencia CF siendo de Quart de les Valls

Hiddink disfrutaba entrenando. Cuando uno es de pequeño de un equipo que raro es que cambie. Fue un sueño venir aquí. Tuve dos años buenos. El tercero ya, con la competencia era dura. Mijatovic, Penev… Agradecido a esos años y muy contento de haber participado en esa historia.

En la actualidad, semanas duras para Valencia CF y FC Barcelona

Más duras las del Barça, trágicas. Al VCF no le salió ante el Betis el partido que quiere, le gana la batalla a Baraja en lo táctico, sobre todo con Isco. Ahí el partido se decantó. El Barça no tiene la cabeza donde la tiene que tener. Un entrenador que se iba dice que se queda…

Que se quede Xavi...

Cuando uno dice que se va, ya te has ido… En el vestuario depende quien esté a gusto o no. Esto es fútbol. Los que juegan son los jugadores. Creas incertidumbre, un ambiente enrarecido. Ahora me voy, ahora me quedo… No sé cómo va a repercutir, pero no es muy normal.

¿Buen momento para visitar Montjuïc para el Valencia CF?

Creo que es el peor momento para ir a Montjuic. Ellos están calientes. Es verdad que si no le salen las cosas vuelve la ansiedad. Si el Valencia CF está fuerte y no se mete muy atrás, le puede hacer daño. Estoy seguro que el Valencia CF va a competir.

¿Qué le parece este Valencia CF?

Me gusta este Valencia CF. Es muy joven, le falta experiencia, pero es normal. Mejoraría muchas cosas. Es una época diferente. Los chavales entran sin contaminar y te salvan al equipo. Es la realidad. También es el entrenador el que tiene la valentía para sacarlos. Aunque tampoco tiene otra cosa. Se junta todo. Si sale Europa, bien. Si no, tengo más claro que el agua que el objetivo era salvarse.

¿Ve al Valencia CF luchando por Europa hasta el final?

Veo complicado porque cuando puedes dar un golpe sobre la mesa no lo das. Al menos empatar ante el Betis, no perder. En la primera el Betis te somete y eres incapaz de contrarrestarle. Es muy complicado llegar a Europa. Le falta un pelín. Posible es, pero muy complicado.

¿Le ha sorprendido Mosquera?

Es un futbolista top. Le falta, es muy joven, pero tiene varias cosas importantes: la velocidad y la altura. Cómo se gira, cómo intuye. Y luego con balón. Puede hacer cosas importantes. Y sólo tiene 19 años. Va a ser un futbolista top. Aunque creo que nos va a durar poco.

Usted representa a Carlos Espí, que ha debutado con el Levante UD

Es una historia bonita. Es una familia encantadora. La familia está en Alzira, yo tengo un buen amigo preparador físico allí, que es su tío. Cuando lo veo en Alzira era un poco robótico, y hablo con mi amigo y le pregunto si puede quitarle peso y hacer que gane músculo. Le quitó 10 kilos y le puso 5 de carne magra. Había ofertas de Alavés y Levante UD. Y eligió Levante. Acertado. Es muy de casa y necesita cariño, estar cerca de casa. Y el Levante UD trabaja bien la cantera. Lleva ya 20 goles este año. Ha debutado con el primer equipo, pero tiene que dar un paso más. Tiene que trabajar y trabajar. Creo mucho en él. Es un bicho. El bicho de Tavernes de la Valldigna.