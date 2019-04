“Seis novedades son muchas. No habrá revolución la próxima temporada”

¿Cómo está?

Muy contento. Creo que fue un día muy importante para el club. Es muy difícil llegar y más mantenerse. Llevamos mucho tiempo en la élite del baloncesto europeo. Para nosotros es más complicado que para otros equipos porque las normas no son las mismas. Ganar es

una obligación y lo hicimos. No es lo habitual, nos estamos acostumbrando y hay que celebrarlo.

¿Se quitó un peso de encima con la victoria final?

Sí, la verdad es que sí. No se si la expresión exacta es esa pero si que sientes que realmente has cumplido con un objetivo prioritario. Tenías dos caminos para llegar: el de la vía ACB, realmente complicado. Y la otra la vía de la Eurocup que nos hemos ganado siendo el

mejor equipo de la competición.

¿Le dijo algo Juan Roig tras los festejos?

Nos felicitamos en la pista pero no he vuelto a tener otro contacto con él. Hay seis jugadores de Valencia Basket que acaban contrato.

Hay pocos jugadores con tanto corazón como Rafa Martínez y que hayan hecho tanto por un club como él

¿Habrá revolución en verano?

No, no creo que haya revolución. No habrá seis novedades, son muchas. Me parecería demasiado. Pero hay dos partes aquí. No soy partidario de las revoluciones, no es lo correcto y ya veremos cómo va. Tenemos Euroliga, muy exigente con 18 equipos. Pero es donde queremos estar. La suerte que tenemos es que hay tiempo para afrontar el mercado.

¿Se podrá anunciar en breve alguna renovación?

No, seguro que no. En breve, no. No tenemos que cambiar el camino que hemos marcado de la forma de actuar.

¿Es la última temporada de Rafa Martínez?

Rafa se merece tomar una decisión. Todos vamos a apoyar todo lo que Rafa decida. Es un histórico de este club y se merece lo mejor. Todo lo que pueda decir sobre él sería equivocarme. Lo que tenga que decidir lo hará él y con eso te lo digo todo. Hay pocos jugadores con tanto corazón como él y que hayan hecho tanto por un club como él.

¿Hasta qué punto sale reforzado Jaume Ponsarnau?

Evidentemente, cuando empiezas la temporada con unos objetivos y los cumples, es algo positivo. Estamos a 16 de abril y tenemos mucho tiempo para hacerlo.

¿Seguirá en el cargo Chechu Mulero?

Salvo que me echen... (risas). Contrato tengo e ilusión también.