Rueda el balón para el Valencia CF de Baraja

El Valencia Club de Fútbol se estrena hoy en la pretemporada ante el Nottingham Forest (19.00h) en el Estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. Se trata de la primera prueba de una plantilla sin apenas novedades. La única en forma de llegada es la de Pepelu, que empezó a trabajar al mismo tiempo que el resto del grupo y podría tener hoy una buena carga de minutos. El otro atractivo son los canteranos, que un año más buscan aprovechar su oportundidad para tener opción de quedarse en una primera plantilla que apuesta en los últimos años por la juventud.

Jaume y Cristian Rivero son los dos porteros con los que cuenta de la primera plantilla Baraja en este momento. Thierry y Foulquier están disponibles en el lateral derecho, y Gayà y Jesús Vázquez en el izquierdo. En el eje de la defensa están todos: Diakhaby, Paulista, Cömert, Cenk y Mosquera, además de los canteranos César Tárrega y Rubén Iranzo. El de Picanya ha sido el último en sumarse a la disciplina del primer equipo y seguirá hasta nueva orden. En el centro del campo, Pepelu es la gran novedad. Javi Guerra se consagró la temporada pasada con el primer equipo y parte como favorito para ocupar un puesto en el centro del campo. Yunus está en la rampa de salida y vuelven Racic y Koba, que tal y como contó COPE, no cuentan para Baraja. En esa línea -y ante la falta de André Almeida-, los canteranos Pablo Gozálbez, Javi Navarro, Martín Tejón o Ali Fadal aspiran a agradar al técnico para tener un mayor protagonismo.

En las bandas, se espera que Castillejo no cuente con minutos, con un golpe en la tibia que él mismo reconoció en redes sociales y que le lleva a realizar trabajo específico. Baraja no cuenta con el ex del Málaga, Milan o Villarreal entre otros. Con Fran Pérez esperando que el Valencia CF le dé el 'ok' para salir cedido al Elche, el canterano Hugo González y Diego López podrían ser los hombres que ocupen las bandas. Jugadores que han aportado mucho ofensivamente al filial cuando jugaron juntos. El asturiano renovó y pretende seguir siendo importante para Baraja. Arriba, Cavani y Marcos André también están realizando trabajo específico, están en la rampa de salida, y se espera que puedan no tener hoy minutos. Hugo Duro y Alberto Marí parten como los delanteros que han completado todo el trabajo con el grupo, con Mario Domínguez ultimando su puesta a punto tras superar su lesión muscular de los últimos meses.

Castillejo y Cavani en la rampa de salidaFoto: Valencia CF





El equipo de Baraja disputará cuatro amisotosos más esta pretemporada, empezando por el próximo sábado. La plantilla trabajará durante la semana en la Ciudad Deportiva de Paterna, antes de viajar el viernes a Bratislava para medirse el viernes al Spartak Tranava (18.00h). De ahí el cuadro che se irán directos a Suiza para empezar el stage en St.Gallen, donde jugará contra el equipo local el día 25 de julio. Días más tarde regresarán a Valencia y se medirán al Deportivo Alavés el 29 de julio, de nuevo en el Estadio Antonio Puchades. El último y definitivo partido de pretemporada se jugará, como cada año, en Mestalla. La fecha prevista para ello es el 5 de agosto, cuando los de Baraja se medirán al Aston Villa de Unai Emery en el Trofeu Taronja.

Las fechas de vuelta de los internacionales

Como contamos en COPE, está previsto que André Almeida y Giorgi Mamardashvili se sumen al trabajo de pretemporada el próximo 24 de julio. Días más tarde, el 27, lo hará Hugo Guillamón, que llegó con España a la final del Europeo. Por su parte, Yarek Gasiorowski, que cayó en semifinales del Europeo Sub-19 contra Italia, está tomándose unos días de descanso antes de sumarse, como estaba previsto, a la pretemporada a las órdenes de Rubén Baraja.