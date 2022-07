Samu Castillejo: “Gattuso me dijo que el Valencia trabajaba como un club grande”

El atacante Samu Castillejo aseguró este miércoles en su presentación como jugador del Valencia CF que no habría firmado por el club de Mestalla si no tuviera la seguridad de que peleará por entrar en competiciones europeas y dijo que no toda la responsabilidad en ese reto debe ser del técnico Gennaro Gattuso.



“No vendría a un club que no tiene la ambición de no estar en Europa. El trabajo no es solo de Gattuso, tenemos que dar el máximo de cada uno y remar todos en la misma dirección. Creo que a cualquier jugador le gustará jugar en un club como el Valencia. Ya hubo interés en diciembre y no se pudo hacer porque no hubo acuerdo entre los clubes pero el Valencia era mi primera opción y cuando se abrió el mercado se lo dije a mi agente”, añadió el jugador criado en Málaga,



Castillejo vuelve a coincidir con Gattuso, que ya le dirigió en el Milán en la campaña 2018-19 y explicó como fueron sus conversaciones con él antes de que se cerrara el fichaje.



“Conozco al mister, me dijo que estaba muy contento, que el Valencia trabajaba como un club grande y que no tuviera dudas”, señaló Castillejo, que admitió que la buena relación del técnico con el Milán ha favorecido la operación. “Como entrenador es igual que como jugador, muy cercano, sabe tratar muy bien al jugador y a la hora de trabajar no hay dudas”, destacó.

Castillejo firma hasta 2025



Respecto a su situación, achacó el no haber jugador mucho en la última campaña en Milán a cuestiones internas de su ya antiguo club. “Pero yo siempre he estado ahí. Creo mucho en mí y estoy con muchas ganas de triunfar. Todo jugador con el paso de los años va consiguiendo una madurez que seguramente no tenía hace siete años cuando llegué al Villarreal pero las ganas de ganar son las mismas”, afirmó el jugador nacido en Barcelona, que señaló que “el objetivo principal es ayudar al Valencia a conseguir cosas importantes.



Castillejo dijo que prefiere jugar de “extremo derecho” y que espera aportar verticalidad y “uno contra uno” pero se puso “a disposición del mister” para jugar donde él decida. “Se vé que hay un buen grupo, también con jóvenes. Me han acogido muy bien y estoy muy contento”, señaló Castillejo, que afirmó que sus agentes llevaban años en contacto con el club.



El director general del Valencia, Sean Bai, destacó que Castillejo estaba “destinado” a jugar en el club de Mestalla. “Es una gran noticia contar con un jugador de tanta calidad, que ha hecho un esfuerzo muy importante por jugar en nuestro equipo. Llevábamos meses trabajando en él y es del gusto de nuestro entrenador. Es un ejemplo de cómo trabajamos de forma alineada”, destacó Bai.





El malagueño, junto a Sean Bai, director general del Valencia CF