Salva Ballesta:“Valencia se ha unido en la desgracia como haría un vestuario en los malos momentos”

Salva Ballesta es el presidente de la AEDIF-Leyendas España y con motivo del partido de la selección española ante Paises Bajos en Mestalla, la asociación ha organizado un emotivo acto el domingo en la Masía de las Estrellas en Catarroja en el que participarán los clubes afectados por la DANA del pasado 29 de octubre: UDB Alfafar, E1 Paiporta, CBCD Catarroja, UBF Benettuser y el Paiporta CF.

El acto también servirá para la entrega de sus dorsales correspondientes a cuatro ex internacionales valencianos o afincados en Valencia, como son: Pep Claramunt (23 veces internacional), Raúl Albiol (52 internacionalidades), Miguel Ángel Angulo (11 internacionalidades) y Santi Cañizares (46 veces internacional).

En Deportes COPE Valencia hemos charlado con el presidente de las Leyendas de España, ex jugador del Valencia CF y del Levante UD.

RFEF Las Leyendas quieren animar a España en Mestalla

El fútbol con la tragedia de la DANA

La sociedad valenciana ha vivido y sigue viviendo muy malos momentos y pensamos que es el momento de devolver todos los buenos momentos que la sociedad nos ha dado a los futbolistas en las buenas y en las malas de nuestras carreras como jugadores profesionales. En un equipo cuando las cosas le van mal, lo principal es unirse, luchar juntos por un mismo objetivo y hacerse cada vez más fuerte y el pueblo valenciano ha hecho eso, ante la tragedia, unión demostrando que es un gran equipo, yo diría que el mejor equipo del mundo. En un futuro volveremos para celebrar un partido de Leyendas y seguir ayudando

Su papel como presidente de la AEDFI

Trabajo con la responsabilidad junto a mis compañeros de la junta directiva de velar por los intereses de nuestros internacionales que por algún motivo tienen algún problema, debido a una mala gestión en su vida, un problema médico, o por otros motivos, estamos para ayudarles y por eso llevamos a gala el espíritu solidario de la asociación.

El crecimiento de la asociación

Estamos creciendo porque la asociación era una gran desconocida. Hablando ayer con Angulo para que se hiciera socio, no sabía de su existencia. Se nos ha unido recientemente gente como Villa, Iniesta, Casillas, Xavi, y la implicación de estos futbolistas de gran nivel nos da mayor visibilidad. Hemos crecido y seguimos creciendo en nuestro objetivo de ayudar, a través de clinics, de actuaciones en torno al fútbol. Sobre todo, transmitir a la sociedad los valores del fútbol que hemos recibido que son muy bonitos. Ofrecemos ayuda y consejos que luego ya cada uno puede recoger o no. Pero estamos para ofrecernos.

Ganó la Liga 2001-2002 con el Valencia CF

Su vuelta a Valencia

Me encanta la ciudad. Siempre que he estado allí la gente me ha dado mucho cariño. Me hizo crecer como jugador pero, sobre todo, como persona. Me hubiera encantado estar más tiempo, pero fue por una torpeza mía y la culpa solo la tengo yo. Errores que cometes en la vida por la juventud y la inmadurez. Si volviera veinte años cambiaría muchas cosas.

La anécdota del avión en Tiempo de Juego

Le escuché a Cañizares y el domingo se lo diré. Yo no pasé nunca por la Ciudad Deportiva porque a esa altura estaba totalmente prohibido volar. Me saqué aquí el título de piloto y cada vez que veían un avión en el vestuario siempre pensaba que era yo. Es como si ahora cada vez que ven un cohete, pensásemos que dentro va Jesús Calleja. Ojalá hubiera hecho alguna de esas. Pilotaba por Cullera, por Sagunto, a cuatro mil pies que era lo permitido.

España vuelve a Mestalla

El partido en Rotterdam no fue brillante, se pasó mal, el mismo mister lo reconoce, pero al final se rescató un punto y ahora vuelve a casa, a un estadio que aprieta, que ayuda y creo que eso es fundamental para un partido de eliminatoria. Mestalla es un escenario perfecto para un partido como el del domingo en la que te la juegas.

La presencia de Leyendas en el aire

Me encantaría volver a ese estadio donde tantos buenos recuerdos tengo, pero a esta hora la presencia de las Leyendas no está asegurada. Con anteriores presidentes, la Federación siempre nos facilitaba invitaciones y luego teníamos entradas de pago, pero a día de hoy no tenemos asignadas de la Federación. Compañeros como Giner o Curro Torres me han pedido a través de la asociación y, de momento, no podemos ofrecer a nuestros internacionales. Lo tenemos que asumir y aceptar. Esperemos que de aquí al domingo tengamos una bonita respuesta de la Federación porque no hay que olvidar que la selección española está donde está, en mayor o menor medida, por el trabajo de todos los futbolistas que han estado, desde Claramunt hasta el último que acaba de debutar. Y si no, lo veremos desde el Bar de Manolo el del Bombo, el apoyo lo van a tener igual por parte de la asociación de Leyendas de España.