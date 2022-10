Gattuso: " El problema de los bajones del equipo, no es físico"

Genaro Gattuso ha comparecido ante los medios en la previa del choque en Mestalla ante el RCD Mallorca. El italiano, como ya hizo en la previa ante el Elche, no se fía del equipo de Aguirre. Insistido por el cambio de imagen de sus jugadores de una parte a otra de los partidos, el entrenador ha sacado las estadísticas para demostrar, con números, que es una cuestión física y se muestra satisfecho por el fútbol que desarrollan sus jugadores después de tres meses de trabajo aunque hay mucho por mejorar. Satisfecho de la ratificación en el cargo de director técnico de Corona. Y preocupado por el tobillo de Edinson Cavani con el que dice, hay que ir con mucho tacto para no provocar un daño mayor en las molestias del goleador uruguayo. El preparador valencianista ha querido comenzar la rueda de prensa, tomando la palabra para tener un sentido recuerdo hacia la figura de José Manuel Llaneza y toda su familia y la familia del Villarreal C.F.

Mensaje inicial de Gattuso por Llaneza

"Buenas tardes. Pienso que tengo que hablar de José Manuel Llaneza, a su familia y al Villarreal CF en nombre del Valencia CF. Que descanse en paz".

El RCD Mallorca

"Jugamos contra un equipo que se defiende muy bien con un entrenador con mucha experiencia. Jugamos contra un equipo que cuando juega al contraataque tiene jugadores con mucha velocidad o otros como Muriqi que es muy fuerte de cabeza. Saben lo que hacen".

El balón parado

"Es un problema que preparamos. Tenemos que mejorar la disposición táctica y marcamos en zona. Bascular mejor. Se puede trabajar y mejorar. Es un problema de mentalidad, pero el problema no es solo el balón parado. Tenemos que seguir 90 minutos con el estilo. No me gusta jugar atrás en los últimos 25 metros porque en esta Liga hay muchos jugadores con mucha calidad que te matan. Tenemos que mejorar todo esto".

Primeros y segundos tiempos

"Si nosotros jugamos el primer tiempo y después va a cambiar todo... La presión no es la misma. Tenemos que mejorar todo esto. No es fácil, yo estoy muy contento de cómo está jugando este equipo en tres meses".

La mentalidad

"No hablo solo de técnica, sino de mentalidad. Es un problema que tengo que solucionar yo y convencer a los jugadores de seguir. Tenemos que mejorar estos datos".

Más del balón parado

"Yo pienso que el problema nuestro es la segunda línea. Tenemos que trabajar mejor, bascular mejor y elegir mejor. Un balón parado a favor el equipo está teniendo ocasiones, también en Sevilla. La de Moriba la falló, pero tenemos que seguir. Cuando tienes tres partidos en una semana, no es fácil".

Yunus Musah

"No me condiciona. Me gusta siempre mirar a hoy. Mañana no me gusta. Seguramente las dos o tres semanas ha perdido ritmo, pero es un jugador muy importante. Tengo mucha confianza en él porque es fundamental".

¿Puede aguantar el equipo toda la temporada?

"No es una cuestión física, es de datos, números y mentalidad. Cuando hablo, tú no me escuchas. Habló de presión, de centros... No es un dato físico. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo bien y mentalidad y continuidad. La pelota es fácil cuando el que tiene la pelota tiene cuatro o cinco soluciones a cinco metros. Si tiene que correr 20 metros es difícil. Cuando pasa todo esto, el equipo está en la línea perfecta".

Edinson Cavani

"Tengo un poco de miedo porque cuando se dañó el tobillo teníamos que tener atención. El otro día podría jugar más, pero tenía molestia y hay que reservarlo. Ahora está marcando, pero tenemos que reservarlo. Si yo pienso que siempre tiene que jugar 90 minutos... Me encanta cómo está en el vestuario, cómo está con sus compañeros. Otro jugador que no está jugando mucho es Gabriel Paulista y en el vestuario se está portando muy bien. Estoy muy contento y tengo que darle las gracias".

Thierry y Foulquier

"Lo hicimos porque el Sevilla jugaba con dos 10 en el campo. También cambiamos a los 10 minutos la posición de Diakhaby con Eray. Se puede hacer otra vez, pero tenemos que mirarlo".