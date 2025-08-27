COPE
LEVANTE UD 

Ryan: "Regreso a una liga muy top"

El nuevo portero del Levante UD se incorpora al trabajo en la ciudad deportiva y debe estar listo para entrar en la convocatoria del viernes ante el Elche CF. Firma por una temporada y otra opcional 

Ryan, portero del Levante UD, junto al secretario técnico
00:00
Ryan, portero del Levante UD

Pedro Zamora

Valencia - Publicado el

1 min lectura

El nuevo portero del Levante UD, el australiano Mathew Ryan, admitió que está “muy ilusionado” ante el reto de jugar en el cuadro valenciano y regresar a una liga “muy top”, pues ya jugó con anterioridad en el Valencia y la Real Sociedad.

“Estoy muy ilusionado y contento por volver a una liga muy top y estar en un proyecto como el del Levante UD me genera mucha ilusión”, dijo a los medios oficiales del club.

“Vengo a intentar ayudar al equipo a conseguir los retos de esta temporada”, agregó en unas breves declaraciones.

El australiano, que anteriormente coincidió con Olasagasti en la Real Sociedad y con Koyalipou en el Lens, comentó que pudo seguir a su nuevo equipo en los dos primeros encuentros de LaLiga.

“Hay mucho para estar ilusionado. En los dos partidos podíamos haber sacado algo más con un poco más de suerte”, señaló.

