Ryan: "Regreso a una liga muy top"

El nuevo portero del Levante UD, el australiano Mathew Ryan, admitió que está “muy ilusionado” ante el reto de jugar en el cuadro valenciano y regresar a una liga “muy top”, pues ya jugó con anterioridad en el Valencia y la Real Sociedad.

“Estoy muy ilusionado y contento por volver a una liga muy top y estar en un proyecto como el del Levante UD me genera mucha ilusión”, dijo a los medios oficiales del club.

“Vengo a intentar ayudar al equipo a conseguir los retos de esta temporada”, agregó en unas breves declaraciones.

El australiano, que anteriormente coincidió con Olasagasti en la Real Sociedad y con Koyalipou en el Lens, comentó que pudo seguir a su nuevo equipo en los dos primeros encuentros de LaLiga.

“Hay mucho para estar ilusionado. En los dos partidos podíamos haber sacado algo más con un poco más de suerte”, señaló.