El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha tenido un desayuno informativo con la prensa valenciana con motivo de la final de la Copa del Rey que disputará en Sevilla, el Valencia CF y el Real Betis. En ese encuentro con los periodistas, el máximo dirigente del fútbol español, abordó varios asuntos de la actualidad valencianista. El nuevo estadio, la posible candidatura como sede para el Mundial 2030 que España quiere organizar junto a Portugal, el fondo CVC de LaLIga, el reparto de las entradas de Copa, la relación entre la RFEF y el club, y el litigio abierto por el reparto económico a los participantes en la Supercopa de 2020.

En este último asunto, Rubiales aseguró que no han recibido ninguna demanda del Valencia por el reparto económico de la Supercopa disputada en 2020 y tendió la mano al club valencianista para encontrar una solución dialogada. “No tenemos noticias de ninguna demanda. Tenemos un requerimiento de información del pasado mes de enero por medio de un juzgado y siempre he trasladado al Valencia la voluntad de encontrar una solución dialogada”.

Sin embargo, el presidente de la RFEF ha confirmado que fue el propio presidente del Valencia, Anil Murthy, quien le dijo recientemente que no querían “arreglar las cosas dialogando”, pero insiste en que no existe ninguna demanda en curso. “Solamente quiero decir una cosa y es difícil de explicar que por un club se asuma que el reparto no es el mismo en la Liga o en competiciones europeas y no cuando es la RFEF la que toma una decisión similar, pero lo aceptamos”.

La relación entre Rubiales y Murthy cada vez es más tensaAgencia EFE

Sobre la mala relación que puede existir entre el Valencia y la RFEF, Rubiales ha aclarado que la relación entre los trabajadores de ambas instituciones es “muy buena”, pero lamenta la falta de arraigo en los dirigentes, en general, del fútbol español. “En la RFEF no hablamos de los dirigentes, son los que son en cada sitio. Probablemente nos gustaría que en Almería fuera gente que sintiera los colores del club, que en Valencia fueran valencianistas, que sea gente vinculada emocionalmente, económicamente, socialmente… de todo tipo, pero la ley de sociedades anónimas es la que es. No entramos en esto”.

Además, Rubiales recuerda que la RFEF hizo un esfuerzo importante al renunciar al cuarenta por ciento de sus entradas para que se destinaran a los aficionados del Valencia y el Real Betis en la final de la Copa del Rey de este 23 de abril y advierte al club de Mestalla que no puede proyectar el partido en pantallas gigantes sin permiso. “La RFEF es dueña de esta competición, se adjudican sus derechos a Mediaset y tenemos que cuidar a aquellos que invierten en la Copa. Y si Mediaset no autoriza que haya pantallas y se produce, sería una ilegalidad”.

La RFEF está trabajando en la Candidatura Ibérica junto a Portugal para optar a organizar el Mundial de fútbol de 2030. En este sentido, Rubiales cree que Valencia debería ser una de las sedes como tercera capital del país. “Queremos un estadio como la ciudad de Valencia merece, como la afición también merece y creo que hay fórmulas. España y Portugal están tratando de hacer un Mundial y habrá que elegir sedes y no se me ocurre un Mundial sin Valencia. Tiene que ser una ciudad que tenga la opción clara de ser sede. Creo que todas las administraciones van a beneficiarse mucho de los millones de visitantes que vendrían, que van a dejar seguramente más de veinte mil millones de euros y ese beneficio requiere una inversión. Creo que podemos dialogar . Hay un pliego de condiciones que nos da FIFA y al que van a tener acceso todos los que quieran. Condiciones técnicas, que son impepinables y que hay que cumplirlas. Sevilla o Zaragoza, ya han dicho que quieren ser sedes”.

Rubiales cree que el fondo CVC de LaLiga, perjudica los clubes españolesAgencia EFE

Hablando del nuevo estadio y esa posible candidatura a sede mundialista, el dirigente español ha abordado el asunto del fondo CVC que proporciona LaLiga a la mayoría de los clubes y que permite al Valencia, plantear la reanudación de las obras con los 84 millones proyectados de ese fondo. La RFEF ha demandado ese acuerdo y cree que perjudica claramente a los clubes españoles. “La operación entre el fondo de inversión CVC y LaLiga es ilegal y financieramente calamitoso. Es ilegal porque creemos que dar pesetas cobrando duros es una barbaridad que descapitaliza a los clubes, que es una inyección, pero de extracción de sangre porque va a desangrar a los clubes. Hubiera sido más fácil pedir un crédito entre todos y sería mucho más sencillo entender que si te dan cien millones, devuelves ciento veinte o ciento cuarenta. No salen las cuentas, aquí hay un beneficiado que es el fondo y algunos otros beneficiados, pero desde luego ésos no son los clubes”.

El presidente de la RFEF explicó que el informe realizado por la Abogacía del Estado fue “sin información” y que por eso espera que LaLiga traslade toda la información. “Para que se vea que es ilegal, que vacía de competencias a LaLiga en favor de un órgano donde hay un fondo de inversión que se va a hacer todavía más rico a costa de que los clubes durante cincuenta años renuncien a muchísimos ingresos de televisión”. Rubiales no ha querido cifrar exactamente cuáles serían las pérdidas de los clubes españoles por este acuerdo, pero sí ha comentado: “A un club, por cada cantidad que le dan pierde cuatro, cinco o seis veces”.