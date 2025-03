Rubén Suárez: "No sé si este Levante UD sería mejor o peor que el nuestro..."

Situación actual parecida a 2010

Sí que es verdad que nosotros no estábamos aquí, veníamos de fuera y tampoco sabíamos cómo era la realidad. Luego, claro, cuando acaba la temporada o a los dos años acaba la temporada y asciendes y vas al club y el presidente te dice ‘oye, pues mira, gracias, porque en parte ascender era la viabilidad del club’. Sí que la situación se veía que era mala porque, bueno, pues el primer año se rompe la caldera en el vestuario y tienes que ducharte en otro durante tres meses porque no hay para arreglar la caldera. Pero uno al final cuando el balón rueda, que es lo que uno le gusta, pues es lo bonito, y luego los otros problemas los tienen que solucionar otros, no los jugadores, pero sí que es verdad que en este caso, pues este año va a ser parecido.

La piña de 2010

Al final, lo que se consiguió en 2010 es hacer un grupo de amigos. Un grupo de amigos que, lógicamente, cuando uno no jugaba, pues estaba jodido, pero que tenía claro que tenía que respetar al compañero que estaba jugando y ese respeto nos hizo crecer a todos. Luego se hizo un grupo de gente ambiciosa, éramos jugadores que venían de otros equipos, pero que venían de una mala situación. Tenemos ahora un gran equipo, no sé si sería mejor o peor que el nuestro. El equipo que sube con nosotros en Primera es el mismo que hicieron años muy buenos en Primera. Teníamos un muy buen equipo y este año el Levante UD tiene un equipo muy sólido y con calidad en ataque.

El momento del líder de Segunda División

Se lo ha ganado. A estas alturas estar el primero en una categoría donde hay equipos importantes con un nivel económico importante porque vienen de Primera División y el equipo está ahí a estas alturas y es porque se lo ha ganado, porque es un equipo sólido. Creo que han conseguido algo muy importante, que es que a los rivales no les apetezca ni les guste enfrentarse con el Levante UD. Creo que eso es muy importante y yo creo que tiene todas las opciones.

¿Un ascenso a Primera?

Luego sabemos lo que puede pasar en esta categoría, que es muy larga, es muy dura. Sabemos lo que pasa en los últimos partidos, que yo creo que el que llegue mejor físicamente es el que se va a llevar el gato al agua. Pero yo creo que sí que vamos a estar ahí, no me cabe duda.

La calidad de Carlos Álvarez

Tiene un talento innato que cada día que pasa va a ser mejor porque le va a ayudar a madurar. El año pasado viene de donde viene, esto le está sirviendo de aprendizaje y cada día yo creo que va a ser mejor. Creo que tiene un talento y una visión de fútbol innata que irá poco a poco cogiendo ese rol de asistir, pero también de ser llegador y hacer goles, que este año lo está haciendo y cada día seguramente hará más.