Rubén Burgos: "Tenemos ilusión por ganarlo todo"

¿Qué tal las sensaciones a un día de empezar la temporada 23/24?

Muy bien, ya preparadas para una temporada más y y creemos que también preparadas por el proceso que llevamos de pretemporada. Creo que ha sido una pretemporada satisfactoria en lo psicológico y en lo de la cancha también. Así que con ganas y ese gusanillo siempre previo a los inicios.

Empieza su séptima temporada al frente de un proyecto que no ha dejado de romper techos. Siempre han sido el equipo a batir, en realidad, eso no ha cambiado mucho. ¿Cómo afronta el curso?

La verdad es que la sensación no cambió, siempre se nos trató así, desde el principio. En laliga siempre tuvimos una exigencia máxima y creo que eso nos ayudó a crecer. Así que este año que ya somos vigentes campeonas, y creo que conscientes de la responsabilidad de ser el equipo batir, tenemos que mantener esa autoexigencia que hemos tenido cada temporada.

¿Qué sensación le ha dejado la pretemporada? ¿El correctivo de Teruel, cómo lo digirió? Una cosa es esconder armas de cara a la Supercopa, pero tantas...

Mira cómo fue que hasta escondimos las ganas de jugar. El equipo no estuvo a la altura del partido y y creo que ahí los los menos beneficiados fueron nuestros aficionados y los de Zaragoza que se desplazaron a Teruel para ver un buen partido de baloncesto y nuestro equipo rindió por debajo del nivel de un entrenamiento suave. No fue digno, ni siquiera en pretemporada, aunque no quisiéramos mostrar cosas. Nos sirvió para analizar, cosas propias y del rival, pero aunque el manual dice que no es malo perder un partido para que el equipo reaccione, estoy convencido que no de esa manera. Estoy seguro que no será nuestra cara en la Supercopa, pero aún queda y tenemos que centrarnos en lo inmediato, que es el partido de la Liga Endesa.

Mañana es el debut, contra el Celta, y, después de esa cornada en Teruel, el estreno es en la Fonteta. Siendo ante la afición, esperamos una versión ya bastante mejor, sólida y competitiva, ¿no?

Totalmente, esa versión la hemos dado desde el primer día en Paterna, en el primer amistoso y no sólo a nivel de resultados, también en la gira catalana a nivel juego. El equipo está trabajando bien, focalizado en Vigo, que es un equipo que juega un buen baloncesto, muy bien entrenado por Cristina Cantero, con una estructura de donde han salido jugadoras de muchísimo nivel nacional. Aquí disfrutamos de Alba Torrens y allí se formó y debutó como profesional. Pero es cierto que tenemos que mostrar nuestro potencial, que en casa, con nuestra gente, todos y todas damos un plus y que esperemos que sea un día donde lo más importante sea la victoria y lo bonito compartir ese título en el techo de la Fonteta. Uno más con nuestros aficionados.

El Valencia Basket inicia la defensa del título de Liga









Muchas caras nuevas, entre ellas la de Bec Allen. Al final nunca se sabe, la química, pero, a priori, por las sensaciones que tiene, ¿en qué es esta plantilla de Valencia Basket mejor que la del año pasado?

Está claro que la plantilla es un poquito más amplia, ya que sumamos una jugadora interior más, para una rotación de cuatro, más las jugadoras de Challenge y Alquería, que ayudarán. Esto nos está dando un buen día a día de nivel de entrenamiento. La continuidad ayuda a integrar a las nuevas. El día a día es bueno, porque el nivel del equipo ha sido alto. Que la plantilla sea mejor o peor pues hay que demostrarlo en la competición y esta pone a cada una en su sitio. Tenemos ganas de volver a Bec de naranja, disfrutando, sana y en plenitud de facultades. Llegará cuando acabe su periplo WNBA, ahora está inmersa en los playoffs ahora mismo.

¿Sueña con tenerla (a Bec Allen) para la Supercopa o es complicado?

Es complicado, porque son favoritas en la eliminatoria y además sería complicado ver a la mejor Bec, por el viaje y los pocos entrenamientos que haría con el equipo. Y eso que su adaptación será muy sencilla porque estas son sus compañeras, ella nunca ha dejado de ser una de nosotras. Pero lo que queremos es que disfrute en el campo, que dejé su mejor versión en la WNBA y con ese nivel venga a Valencia.

Valencia Basket no ha dejado de romper el techo, los límites. ¿Aspiran a ganarlo todo, también la Euroliga?

Claro que queremos y tenemos ilusión por ganar todo lo que se juegue desde desde ya. Sabemos que es complicado, que también los rivales se han reforzado, que la gente dará un plus contra el campeón de liga, pero si tenemos esa humildad de saber que podemos conseguir cosas con un buen trabajo, que lo más importante es que cada día después de cada entrenamiento, de cada partido, nos vayamos al vestuario sabiendo que hemos dado nuestra mejor versión... muchas veces nos dará para ganar, porque sabemos qué equipo tenemos, con jugadoras talentosas y el club nos facilita los medios para para conseguir esos objetivos, pero otras veces sabemos que aunque demos el 100% pues tal vez el del rival sea un poquito mejor, por detalles, por la calidad, o por la buena preparación. Ha mejorado la clase media de la clase media hasta los equipos top de España y Euroliga, ojalá podamos seguir compartiendo títulos con nuestra afición, pero lo que hemos de conseguir es que nuestra afición siga estando orgullosas y orgullosos de nosotras, por los valores que transmitimos en pista, por la identidad, por representar lo que llevamos en la camiseta y por ser un espejo para las jugadoras de l'Alqueria, que cada vez sigan teniendo más presencia en el primer equipo. Esa sangre joven y esa energía en el día a día que percibimos nuestro entorno nos ayuda mucho.