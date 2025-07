Rubén Burgos: "Este bronce en el mundial sub19 nos sabe a oro"

Rubén Burgos lideró a la selección española femenina sub 19 a la medalla de bronce en el mundial disputado en Brno, República Checa. Un éxito no esperado por los dirigentes de la Federación Española de Baloncesto. La presencia en el banquillo del técnico de Valencia Basket ayudó a que se superarán las expectativas y, el domingo, ante Canadá, por 70 a 68, las españolas consiguieran un meritorio tercer puesto. Para el entrenador de Ribarroja es la cuarta medalla con los equipos nacionales de formación.

En sub20, subió al podio en las tres últimas ediciones del Europeo de la categoría: oro (2022), plata (2024) y bronce (2023). Un palmarés que se suma a sus nueve títulos conseguidos con el conjunto taronja: tres títulos de Liga Femenina Endesa (2023, 2024 y 2025), una Copa de la Reina (2024), dos Supercopas de España (2023 y 2024), una Copa de la Reina (2024), una Eurocup (2021) y una Supercopa de Europa (2021). A su llegada a la estación Joaquín Sorolla de Valencia, COPE habló con el laureado

Buenas tardes y enhorabuena por este bronce en el mundial sub19. ¿No se cansa de ganar?

Muchas gracias. Yo no me canso de sentirme afortunado, porque la verdad es que este verano ha sido una pasada compartirlo con este grupo de jugadoras. Ha sido un éxito muy celebrado también por lo inesperado.

Sí, porque realmente en las expectativas con esta generación de cara al Mundial, la medalla ni en los mejores sueños, como se suele decir, ¿no?

Es cierto que las expectativas en formación siempre tienen que ir en la línea de crecimiento de las jugadoras, de mejora de los proyectos y de nutrir de jugadoras a la selección absoluta. Que cada vez haya un mayor número de presencia nacional en las competiciones de nivel. Pero claro que el gen competitivo está ahí y este año, pese a las bajas, a las ausencias también, la de Lucía Rivas de la Valenciana, por lesión, de menos doblajes, por la coincidencia con fechas del Europeo sub18 con el Mundial sub19, pues hacía que el grupo de jugadoras contara con gente muy joven. Luego rindieron a un nivel altísimo. El objetivo era formar un buen grupo y mejorar, crecer, día a día. Al final ese crecimiento nos ha llevado a creérnoslo mucho y a tener una medalla que sabe a gloria.

Por lo que habla del carácter del grupo, llegaron a estar catorce puntos abajo en la primera parte...

Sí, también fruto un poco de puntos rivales de contraataque, transición y de tiro libre, que era algo que queríamos frenar en ese partido contra Canadá. Y de falta de acierto ofensivo, creo que buenas posiciones en la pintura contra un equipo más físico y con unos contactos permitidos a los que tuvimos que adaptarnos, al arbitraje. De ahí que llegáramos a ir con ese 12-26, muy avanzado el segundo cuarto. Pero sí, la defensa apareció, que es lo que nos ha identificado siempre y más a este grupo, con mucha intensidad a toda pista, con recuperaciones de balón. Darle la vuelta antes del descanso creo que fue fundamental. El vestuario, las caras, eran de que no se nos escapaba esa medalla. Y luego, bueno, pues casi, pero ahí está. Muy feliz por ver a las jugadoras celebrando.

Todo el mundo habla de Somto Okafor, que registró un 37 de valoración. Ninguna española, desde 2007, desde una tal Alba Torrens, a la que conoce bastante bien, en 2007 había hecho esas cifras en el sub-19...

Somto todavía no ha cumplido los 17 años. Es un proyectazo de futuro, muy bien entrenado en siglo XXI por Javi Torralba. Es el mejor formador de Europa de jugadoras jóvenes, sin ninguna duda, y del que luego nos beneficiamos todos y todas en profesionales. Y sí, a seguirla y a ver su evolución, porque la verdad es que, además de buena jugadora, tiene una ética de trabajo espectacular.

Por cierto, ante Canadá tuvieron un último balón para ganar. Nos recordó al Eurobasket, en la fatídica final entre España y Bélgica que usted siguió por el videomarcador de la Fonteta con Enric Carbonell...

No me dio tiempo a pensarlo. A Miguel Méndez, que ha estado acompañando al staff y aconsejándonos cada día, haciendo un poco de mentor y a quien también le agradezco su trabajo estos días, seguro que se le pasó por la cabeza. Pero bueno, en ese momento lo que pensábamos era en colapsar. No habíamos seguido el challenge para esa antideportiva. No pudimos poner el balón en campo como queríamos. Canadá tuvo una acción que también merecía, por el equipazo que es y por la trayectoria que lleva en el campeonato, pero, afortunadamente, el destino estaba escrito para que nos lleváramos ese bronce, ese reconocimiento y el refuerzo para estas jugadoras,

Desde que acabó la temporada impartió un clínic en Alemania, estuvo con la selección B y ahora este mundial sub19 en la República Checa. ¿Empiezan las vacaciones o eso no existe en la agenda de Rubén Burgos?

Bueno, tuve descanso en medio. Tuve unas semanas ahí de respiro. De hecho, la federación equilibró muy bien las fechas. Me incorporé prácticamente tras dos semanas a la preparación de este Mundial U19. De ahí que David Muñoz y Marta Sorlí (su asistenta también en Valencia Basket) sean los que hayan estado más tiempo con la generación. Sin duda, a nivel staff, merecen más crédito que yo en este éxito. Tras ese descanso, llegué fresco y he disfrutado del campeonato. Ahora con la plantilla cerrada, con Esteban Albert teniendo ya el plan de pretemporada diseñado, seguro que tengo unas semanas de descanso, que vienen bien. Aunque desconectar del básquet, los que sabéis de qué va esto, ya sabéis que no se hace nunca, ni creo que se deba hacer. Porque para mí, por ejemplo, es un estilo de vida, es trabajo, pero es mi pasión. Así que no, ni se puede ni se debe desconectar del básquet.

Dice que la plantilla del Valencia Basket femenino está cerrada. ¿Con qué se puede soñar, Rubén?

Se debe de soñar con hacerlo lo mejor posible cada día, con ser mejores cada día. Trabajar siendo humildes y saber que no siempre se va a ganar. Que lo difícil es lo que viene pasando en las últimas temporadas. Cada vez tenemos más competencia, lo veis y lo vemos todos y todas. Es bueno que la liga mejore, que los equipos tengan plantillones y que tengas que sudar tinta para competir, para que a veces caiga de tu lado el resultado. Pero el éxito será ahora en el Roig Arena, no en la Fonteta. Tener el máximo de público identificado con nosotras y que representemos los valores del club, de la cultura del esfuerzo y seamos el mejor equipo posible. A ver eso para lo que nos da.