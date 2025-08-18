Roger Villarejo, la perla de l'Alqueria que sigue los pasos de Larry

El Eurobasket sub16 acabó el domingo en Tbilisi, Georgia, con una sensación amarga para la selección española al no conseguir billete para el mundial de la categoría. Una de las pocas satisfacciones ha sido el rendimiento de Roger Villarejo, un talento que se pule en l’Alqueria del Basket. Este alero de 2’01 metros de altura nació en Rubí, Barcelona, en 2009, pero el Valencia Basket estuvo muy hábil para captarlo cuando estaba en el FC Barcelona. En el club taronja no dudaron ni un instante en hacerse con este alero espigado de gran envergadura. Los responsables de cantera vislumbraron antes que casi nadie lo que ahora ven casi todos los cazatalentos internacionales. Roger tiene potencial para ser una estrella en Europa y quien sabe si poder jugar algún día en la NBA.

FIBA Roger Villarejo ha dejado varios mates espectaculares en Tbilisi

Su movilidad, su versatilidad, su capacidad para atacar el aro con bote partiendo de la línea de 3, su determinación cuando penetra, su calidad pasando e interpretando el juego… hay muchas cualidades destacadas en el catalán y que han aflorado en este Eurobasket donde ha promediado 13’9 puntos y 4’3 rebotes por encuentro.

FIBA Roger Villarejo, machacando el aro con potencia

Uno de los responsables de selecciones inferiores, Manolo Aller, no se sorprende de la progresión del taronja. “Roger tiene el techo que él quiera, tiene patas fuertes, técnica. Hugo González podría ser un espejo en el que compararle, si me preguntas por un jugador al que se pudiera parecer. Pero Roger y todos los chicos tienen que tener claro que con esto no les llega, que tienen que seguir trabajando. Nosotros también tenemos que seguir ayudándoles a seguir creciendo. Roger lo tiene todo. Se ha deslucido su actuación y la de otros chicos con talento porque se podría haber hecho mejor Europeo. Valencia Basket está trabajando muy bien. Mira Sergio De Larrea o Josep Puerto, de unas generaciones anteriores, y esperemos que Roger pueda estar pronto en el primer equipo”, le comentó a COPE el gallego.

FIBA Roger Villarejo destaca por su personalidad en la cancha

Valencia Basket cree mucho en Roger Villarejo. Desde que llegara en el verano de 2023, en las entrañas l’Alqueria se le ve como el siguiente gran proyecto desde Sergio De Larrea. Como Larry, Roger también entra por el ojo, es estético y grácil en sus movimientos. Aúna talento, físico, técnica, estética y mentalidad. El reto será hacerle crecer adecuadamente. De momento, para la 25/26 está previsto que Villarejo juegue la recién creada liga sub22. A pesar de tener tan solo 16 años se cree que es el contexto adecuado para que se foguee y evolucione bajo las órdenes de Gonzalo Muinelo.

Una familia muy basquetera

El baloncesto es una cuestión de familia entre los Villarejo Costa. El mayor de los tres hermanos, Gerard, de 19 años, también pasó por Valencia Basket y este verano fichó por el Toledo de Segunda FEB. Laura, la hermana, la pequeña de la casa, nacida en 2012, mide 1’88 y jugará de taronja en el infantil del femenino. Apunta maneras. Pero aún hay más. El primo hermano, Sergi Martínez Costa, formado en el Barça, donde cumplió el sueño de jugar tres temporadas en el primer equipo, lleva dos años ya en Girona. No es exagerado decir que el baloncesto corre por las venas de la familia.