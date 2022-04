Roger: “El equipo cree; lo fácil hubiese sido rendirse”

Victoria ante el Villarreal CF

Importantes esos tres puntos por cómo se consiguieron, la imagen que dio el equipo y es un chute de moral y energía que nos va a venir muy bien para afrontar un partido tan complicado como el del domingo ante el Barcelona.

¿Hay esperanza?

El equipo durante el año ha tenido fases complicadas, hemos llegado a estar a trece puntos de la salvación y nunca se ha rendido, estamos ahora en un buen momento, a seis puntos y el equipo cree. Nos va a costar y no es fácil, pero mientras haya esperanza y las matemáticas ayuden todavía se puede.

La dinámica del año

Ha sido un año complicado, nos ha pasado de todo, muchas lesiones, cambios de entrenador… la dinámica no ha ayudado desde el principio pero el equipo no ha dejado de creer. Lo fácil hubiese sido rendirse desde hace mucho tiempo y no ha sido así y por eso seguimos vivos. Es complicado, pero si alguien es capaz de darle la vuelta a ésto somos nosotros.

Misma plantilla que el año pasado

Sinceramente creo que es algo de lo que nos hemos quejado mucho sobre todo dentro, porque éramos los mismos que el año pasado y nos metimos en semis de Copa y no entendíamos esa situación viendo quiénes éramos y dónde estábamos. El papel mental ha jugado mucho, acabar la temporada como acabamos... El equipo mentalmente no ha sabido llevarlo y creo que ha sido en parte el problema de que estemos en esta situación.

Vaivenes del equipo durante la temporada

Cada partido es un mundo y no podemos perder puntos, sabemos los rivales directos que tenemos y viniendo de la racha que llevábamos en Pamplona teníamos que haber dado otra imagen, pero es complicado y gracias a Dios seguimos vivos en esta pelea. Tenemos un calendario complicado pero si algo es capaz el Levante es de poder salir de esta situación.

Roger, en el palco del Ciutat de València durante la entrevista en COPE





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Barça y Granada consecutivos

Hay que aferrarse a algo, cada uno a lo que quiera, pero no podemos mirar mas allá del partido del domingo, pese a la buena dinámica que lleva el Barcelona y que no va a ser fácil pero sacando algo positivo el domingo se te abre mucho el camino y ganando en Granada ante un rival directo se vería todo diferente, pero no podemos mirar más allá de sacar algo positivo el domingo.

Su racha goleadora

Lógicamente en cuanto a número de goles no está siendo la temporada que me gustaría, pero al final la dinámica no ayuda. Quizás he tenido algunas ocasiones que podían haber entrado pero no es algo que me preocupe. Quedan ocho partidos y algún gol va a caer. Los números que llevaba haciendo en los últimos años son muy buenos y no me acerco a lo que venía haciendo, pero seguro que de aquí al final consigo algún gol más que espero que ayude a conseguir el objetivo.

Cambios de entrenador

Si estamos en la situación en la que estamos es porque muchos no hemos estado al nivel durante la temporada que se nos presupone, pero las circunstancias no ayudan y tanto cambio de entrenador y el año que hemos llevado lógicamente no te deja rendir al nivel que uno sabe que puede dar.

El papel de Alessio

Alessio no lo tenía fácil. Coger al equipo en ese momento no era tarea fácil. Alessio ha querido sumar, ha estado muy encima de los jugadores y queriendo cambiar la dinámica desde el principio. Estamos a muerte con él, pero no sé qué pasará en el futuro si seguimos en Primera o si bajamos. Es el entrenador que tenemos y estamos a muerte. Él ha venido en un momento complicado, no sé cómo sería en otra situación, pero no es una decisión que me toque tomarla a mí pero sí que es verdad es que está ayudando a tener ese cambio mental que necesitábamos.

Roger ha hablado sobre su futuro en el Levante UD





Su futuro, ¿en el Levante UD?

Existe una cláusula que bajando a Segunda podría salir cedido, pero ahora mismo ni me planteo hablar con nadie porque estoy muy centrado en lo que tenemos ahora mismo en intentar salvar al equipo. Lo único que quiero es que el Levante UD siga en Primera y de futuro ya hablaremos cuando haya que hablar porque nunca se sabe en el fútbol.

Su inminente boda

Estoy emocionado, ha sido complicado el año en lo deportivo pero en lo personal es un año muy bonito. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Tengo suerte de tener la novia que tengo que delego mucho en ella y me quita bastante trabajo.