Objetivo de la temporada:

"Estoy aquí para trabajar bastante. Voy a dar lo máximo y la gente luego verá si le gusta. Soy muy vertical. Mi principal objetivo es ayudar al equipo a pasar un año tranquilo"

Su llegada a España y al Levante UD:

"He visto muchos partidos de LaLiga. Puedo decir que es la mejor liga del mundo. Me gusta Morales, es muy rápido. Rochina me ha sorprendido, tiene mucha calidad y muy buena pierna izquierda"