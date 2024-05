La renovación de Baraja no será un culebrón

La renovación de Rubén Baraja está en marcha y no se prevé que se demore mucho en el tiempo. En el tramo final de la temporada, club y entrenador se han reunido hasta en tres ocasiones para encauzar su prolongación de contrato. Hay que recordar que firmó hasta junio de 2025

Tras la última reunión de esta misma semana, según ha podido saber Deportes COPE Valencia, las partes han acercado sus posturas, aunque todavía pendientes de próximas reuniones que tienen que ver con la planificación deportiva. La parte contractual está encaminada y el club le ha ofrecido una temporada más al técnico vallisoletano, es decir, acabaría en junio de 2026. En esto parecen estar cerca, asunto que lleva directamente su agente Manuel García Quilón.

Baraja firmó en febrero de 2023VCF





Sin embargo, paralelamente, Baraja lleva el mando de lo deportivo que para el entrenador es básico en la negociación. Quiere saber cara a cara con Lay Hoon y Corona, cuáles son las intenciones de mercado del club en el capítulo de ventas y fichajes. Tras año y medio en el que ha tenido que trabajar en un Valencia de mínimos, pero con un objetivo mínimo marcado por el propio club, el técnico siempre ha insistido en que se han sentado las bases para subir un escalón, siendo realistas, pero dando continuidad en la ambición del proyecto. Baraja quiere saber si el club está en la misma sintonía.

El pucelano conoce el club, sabe hasta donde puede exigir y donde está el límite que marca siempre, la incertidumbre de tener un dueño que maneja los hilos a miles de kilómetros y que año y medio después, todavía no se ha comunicado con su entrenador en un cara a cara. Baraja lo sabe y lo acepta. Pero eso no quita para que proponga cambios y pida continuidad al proyecto que inició. Otra cosa es que lo consiga. Mientras tanto, su renovación camina en positivo para que pronto pueda anunciarse y arrancar la pretemporada con el entrenador sabiendo ya sus nuevas condiciones al frente del banquillo de Mestalla. La información que trasladan en que no se convertirá en un culebrón de verano.