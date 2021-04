Raquel Carrera, elegida en el puesto 15 de la WNBA

Es imposible que a alguien le pasen más cosas positivas en menos tiempo. Deber de ser muy complicado asimilarlo todo y hacerlo a los 19 años (31 de octubre de 2001). Ha de estar muy bien amueblada la cabeza.

Es el caso de la ourensana Raquel Carrera que fue la gran protagonista el domingo en la final de la Eurocup Women al anotar los dos tiros libres que le dieron el título a Valencia Basket y que, esta pasada madrugada, ha visto cómo su nombre daba la vuelta al mundo al ser la española mejor situada en la elección de las jóvenes figuras por parte de la mejor liga de baloncesto del mundo, la WNBA.

With the 15th pick in the 2021 WNBA Draft, the Atlanta Dream select...



Raquel Carrera from Spain! #GoDream | #WNBDraftpic.twitter.com/EcAJCu0VbH