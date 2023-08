Rafa Mir presiona: “No estoy contento ni es lo que quiero”

Rafa Mir ya no se muerde la lengua. Nunca ha escondido que no está contento con su papel secundario en el Sevilla FC y por eso quiere fichar por el Valencia CF, pero el delantero murciano ha dado un paso más y ya lo dice de forma pública. Fue tras la derrota de su equipo en Mendizorroza que deja al Sevilla FC en una delicada situación en la tabla. Y lo hizo después de marcar. Porque el delantero salió en el minuto 75 y marcó en el 97 un golazo, aunque de nada le sirvió al Sevilla FC porque perdió en Vitoria por 4-3 ante el Deportivo Alavés.

Rafa Mir explotó tras el encuentro y lo hizo, además, en los micrófonos de los medios oficiales del Sevilla FC. “Siempre he estado ahí. Ahí están los números, siempre que he salido he podido hacer goles, sumar, ayudar al equipo pero bueno no estoy contento la verdad ni por jugar poco ni por perder ni bueno… esto no es lo que lo que quiero ni lo que tiene que querer el club”, dijo sin pelos en la lengua.

Mir quiere jugar en el Valencia CF, pero también es consciente de que el club de Mestalla no está dispuesto todavía a aceptar las condiciones económicas que plantea el club hispalense. Eso sí, en Mestalla asumen, como contamos en COPE este lunes, que tendrá que afrontar una operación superior a los cinco millones de euros si quieren contar con el 9 elegido por Rubén Baraja. Ésa es la cantidad que le costaría al Valencia CF la ficha del murciano y el coste de amortización para el Sevilla FC, ya que Rafa Mir todavía tiene contrato con el club sevillano hasta 2027.