Rafa Mir se acerca, Amallah se aleja

Tras la reunión que contó Deportes COPE Valencia en el día de ayer con toda la cúpula ejecutiva en la Ciudad Deportiva con el técnico Rubén Baraja, el Valencia ha diseñado su ofensiva para la recta final del mercado de fichajes que finaliza el próximo 1 de septiembre a las doce de la noche. Con Lay Hoon, Javier Solís, Miguel Ángel Corona y la directora financiera, Inma Ibañez, el club diseñó la hoja de ruta en los ocho días que restan hasta el cierre. El titular de la reunión podría ser: todo a Rafa Mir.

El objetivo es prioritario y casi único. El foco se centra en el delantero del Sevilla y en eso van a centrar todo su esfuerzo económico. El club anuncia una nueva ofensiva por el jugador. Traducido por una nueva oferta. La información que maneja COPE es que no es una nueva oferta, si no que el Valencia decidió asumir el pago, de lo que ya tenía asumido que le tocaría pagar. Suena a trabalenguas pero no lo es. El club negoció con el Sevilla hace un par de semanas y el club hispalense quería que el Valencia asumiera la ficha completa más la amortización de la temporada que viene. Una cantidad en torno a los 5.2 millones de euros por la cesión. El Valencia sabía que tendría que pasar por caja y ayer decidió trasladar al Sevilla que acepta esas condiciones, pero quiere negociar una opción de compra. A Lim no le convence la fórmula de cesión pura y dura tras las salidas de Lino y Kluivert, y por eso ha variado su estrategia a la hora de negociar con los cedidos. En ello están, y aunque no es sencillo, ambos clubes asumen también que están condenados a entenderse. No de ahora, de hace tiempo. El club hispalense está a punto de cerrar refuerzos en el ataque y eso facilitaría la salida de Rafa Mir. Eso, y las ventas de Marcos André junto a la salida de Eray Comert.





Los agentes de Marcos André están cerrando los flecos del traspaso del delantero brasileño al Real Valladolid después de que ayer los clubes llegaran a un acuerdo para que los de Pucela se hagan con el 50% de los derechos del jugador. Los pucelanos pagan una cantidad cercana a los dos millones de euros a cambio del 40% ya que se guardaron el 10% cuando se produjo la venta del carioca hace dos temporadas desde Zorrilla a Mestalla. El jugador espera en Valencia cerrar los detalles de la operación para viajar y pasar la revisión médica con el conjunto blanquivioleta.

El que ya viaja rumbo a Francia es Eray Comert. El central suizo pasará esta tarde la revisión médica con el Nantes para firmar su cesión por una temporada con el conjunto galo con una opción de compra de tres millones de euros. El jugador llegó hace dos temporadas en el mercado de invierno a cambio de 800.000 euros desde el Basilea.





Las dos salidas agilizan que el Valencia se puede volcar con la cesíón de Rafa Mir. Y a partir de ahí, cruzar los dedos y que Mendes pueda dar su empujón final en la última semana.

En este sentido, Deportes COPE Valencia ha podido confirmar que la posibilidad de que Selim Amallah pueda llegar al Valencia desde el Real Valladolid, se aleja, casi se da por perdida. El jugador tendría ya un acuerdo con otro club, que no es Osasuna que había sonado, harto de esperar un movimiento del conjunto de Mestalla. Venimos informando que hace tres semanas que el jugador no sabía nada del Valencia, pero aún así, esperaba algún movimiento. Mientras tanto, entrena al margen del equipo en Pucela que está obligado de buscarle una salida para liberar masa salarial. Ahora parece que el jugador ha decidido aceptar otra oferta. El Valencia maneja otra posibilidad de mercado en esa posición y lo fía a todo a los movimientos de la última semana como ya contamos tras acabar la temporada.