Quico insiste contra el VAR: "Tendríamos puntos para habernos salvado"

El presidente del Levante, Quico Catalán, aseguró este martes que su equipo ha sido perjudicado "de forma flagrante" en siete partidos por los árbitros y el VAR y apuntó que ya tendrían "puntos para habernos salvado"

El presidente del club valenciano fue preguntado si se siente el equipo más perjudicado de LaLiga por el VAR y aunque no quiso responder a eso directamente sí que manifestó su queja por el trato recibido.

"No lo sé, no llevo esos números. Sí que sé que nos han perjudicado en siete partidos de forma flagrante y que eso ha repercutido en muchísimos puntos. No puedes hacer ese cálcuo pero seguramente ya tendríamos puntos para habernos salvado", dijo Catalán.

El presidente del Levante, que realizó estas declaraciones en la presentación del Proyecto FER, aseguró que no se arrepiente de las críticas ya realizadas el pasado miércoles en Bilbao contra el estamento arbitral.

"No me arrepiento de nada. Mi intención no era influir en las decisiones arbitrales. Era decir no soy el presidente tonto de laLiga. El otro día fue la gota que colma el vaso y hay muchas veces que en equipos como el Levante hay ciertas cosas que no tienen repercusión. Si no hubiera salido, con educación y respeto, siendo muy tajante, nadie hubiera revisado los partidos a los que hago referencia", indicó.

Además, el presidente no quiso mojarse sobre el futuro de Tito: "Sinceramente es una decisión que tenemos que tomar y que tomaremos. No se nos pasa reflexionar sobre nada cuando el objetivo primordial es la permanencia".

Y se ha mostrado tranquilo por la visita a Mestalla: "Tenemos argumentos para ganar en Mestalla. Sabemos que a priori son mejores que nosotros pero creo que en las grandes plazas siempre hemos competido bien y al equipo y al entrenador no se les pasa por la cabeza ir a por un empate. Van a ganar. Es un equipo valiente, que va a por los partidos con todo y vamos a ello".