Queralt Casas: "Quiero ganar todos los títulos que se pueda y ojalá la Euroliga también"

El Valencia Basket tiene el sábado, 19 horas, ante el Jairis, el primer partido oficial de la temporada 24/25 y ya es un todo o nada, la semifinal de la Supercopa de España, una de las tres competiciones conquistadas en el exitoso curso anterior. Es la vida en el equipo femenino taronja, la máxima exigencia, algo que va en el ADN de su capitana, Queralt Casas, con quien COPE habló antes de viajar a tierras murcianas.

¿Qué tal lleva la pretemporada? ¿Con ganas de que empiece lo bueno?

Sí, muchas ganas, llevamos más de una semana de pretemporada, se ha hecho un poco largo, porque aunque tenemos amistosos, lo que una jugadora quieres es jugar. Tenemos este primer título en juego, y aunque venimos un poco cansadas, ganas ya de partidos oficiales.

El arañazo de la frente no es de la gata, ¿no?

Es de la gatita Alicia Flórez, que es una bestia bestia. Chocamos, ella se rompió la ceja y yo la frente. Así que con ganas de jugar partidos y no más defender a Alicia Flórez.

¿Cómo ha encajado y asimilado el vestuario el anuncio de maternidad de Cristina Ouviña, su decisión?

A ver, no quiero hablar mucho del tema, porque es su intimidad y su vida. Es una buena noticia, nos alegramos por ella y no sé si quiere que se hable de ello. Esto es otro caso, pero nos lo tomamos como cuando hay una lesión, todas tenemos que dar un paso adelante.

Falta aún por venir alguna compañera, pero parece una plantilla muy redonda...

Sí, el año pasado ya lo era, parece que cada año va a más. Este un poquito un más, la verdad es que es muy completo en todas las posiciones. La verdad es que la temporada pasada fue muy bien, nos ponen esta presión en todas las competiciones... es muy difícil ganar las tres competiciones otra vez, vamos a ver, ojalá se dé. Ahora tenemos la Supercopa, paso a paso. Al final miras las compañeras que tienes alrededor y eso te motiva para el máximo individualmente y ayudar al colectivo.

Habla de presión, pero el año pasado fue usted quien sacó las uñas, como capitana, cuando las cosas no iban bien...

Evidentemente, lo de darlo todo no se negocia. Esto es deporte, a veces entrenas muy bien y no salen las cosas, pero defendemos el escudo de Valencia Basket, el club apuesta muy fuerte por nosotras y qué menos que dejártelo todo para devolver esa confianza.

Cuando se reconstruye una plantilla también hay que reconstruir la química. ¿Qué tal va eso en el actual vestuario?

Al final en un equipo, evidentemente, quieres las mejores jugadoras, pero tienen que aportar fuera de la pista también, buen rollo. Estamos todo el día juntas, no sólo entrenamientos o partidos, y es muy importante llevarse bien. Este año desde el principio el ambiente es súper sano, las nuevas muy extrovertidas, haciendo equipo y las sensaciones son muy buenas.

¿Hacen cenas de equipo, novatadas, como vemos a veces en redes sociales?

Eso de hacer cantar a las nuevas es más en la selección, aquí no hacemos novatadas. Aquí cuando se debuta, se traen cuatro manolitos, pero nada de cantar o eso. Aún no hemos hecho cena de equipo porque algunas llegaron la semana pasada, pero la haremos... después están las otras cenas. Esas antes, no me perdía ninguna, ahora, con la edad, a veces prefiero quedarme en casa descansando, que las veo mucho.

Le pregunto por Raquel Carrera. Va a ser un fichajazo cuando vuelva, ¿no?

Pues sí, siempre lo he dicho, es súper importante para nosotras. En la pista es evidente lo que aporta, pero no sólo ahí, por su alegría. Aún no entrena con nosotras, pero la vemos y aporta su alegría y felicidad al grupo. Son muchas ganas de que vuelva, no sé exactamente la fecha de vuelta, pero aunque sea acompañarnos en los viajes, ya nos da mucho.

Y la última. ¿Con que sueña Queralt Casas?

Ya lo dije este verano, dos cosas me quedan por cumplir. Una ya no se va a cumplir, quería una medalla olímpica no pasa nada. La otra, ganar la Euroliga. Me quedan unos tres años aquí, que es lo que me queda de carrera deportiva, ojalá en esos años se pueda levantar la Euroliga. Si no, también te digo que me voy a retirar muy satisfecha con lo conseguido. Pero también quiero más títulos, aunque ya los haya ganado, la Liga, la Copa, todos los que pueda ganar, ganarlos.