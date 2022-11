Lo que Lim le dijo a Gattuso en Singapur

Genaro Gattuso viajó el viernes a Singapur. Es la tercera ocasión que técnico y propietario, se ven cara a cara. La primera en el mes de mayo antes de firmar su contrato como entrenador del Valencia. La segunda en la última semana del mes de septiembre, aprovechando el parón por los compromisos internacionales. Ahora, con la competición liguera parada hasta el último fin de semana de diciembre por la disputa del Mundial de Qatar, Peter Lim recibe de nuevo al preparador italiano que ha viajado, como en septiembre, junto al director deportivo, Miguel Ángel Corona, la presidenta Lay Hoon y el director ejecutivo, Kim Koh. Esta vez, con la novedad de la incorporación a la expedición de Javier Solís, el nuevo director corporativo del club.

La goleada ante el Betis sirvió de bálsamo antes de viajar. Hasta ese momento, el bajón deportivo era evidente después de no haber sumado una victoria en un mes. Un bagaje preocupante y que ha devuelto entre los aficionados valencianistas, el debate sobre si la plantilla necesita o no, refuerzos en el mercado de invierno. La realidad es que el equipo es décimo en la clasificación a cinco puntos de los puestos europeos.

Solís se ha incorporado a la expedición a casa del propietario





Con este panorama, lo más lógico sería pensar que con un mes y medio por delante para planificar la segunda parte de LaLiga, en Singapur se pondrá sobre la mesa la opción de acudir al mercado de fichajes de enero para reforzar al equipo buscando una completar una plantilla que sigue teniendo deficiencias, principalmente, la figura de un 6, una vieja recomendación de mercados pasados.

La pregunta es: ¿se atreverá Gattuso a pedirle al dueño refuerzos? En este sentido, la información que manejamos en Deportes COPE Valencia y que emana de la última reunión en casa del dueño, es que Peter Lim lo dejó claro y el técnico ya sabe cuales son sus intenciones respecto al mercado desde entonces. Gattuso le pidió un esfuerzo con las renovaciones. Y Lim levantó el pulgar. Mamardashvili, Guillamón, Jaume y, sobre todo, la del capitán Gayà. Además de poner en marcha las negociaciones para ampliar el contrato de Lato y Diakhaby y del fichaje de Iago Herrerín para sustituir al lesionado Domenech.

Esa fue la petición del técnico y Peter dijo sí. Pero un sí condicionado. La condición era que el club no acudiría al mercado de enero y debería acabar la temporada con esta plantilla. Salvo un “chollo” que apareciera, la cuestión quedó hablada y pactada. Cuestión que confirmaría de forma tajante el propio Gattuso al regresar de Singapur: “no ficharemos en enero, nada”. Lo que Peter Lim sí se comprometió, es a reforzar la plantilla para la siguiente temporada con tres o cuatro jugadores, ese es el planteamiento de futuro para la temporada 23/24. Con ese mensaje regresaron a Valencia Gattuso y Corona.

Corona fue la novedad en el último viaje





Con este compromiso, pero con un escenario diferente tras los últimos resultados, la cuestión es saber si el italiano se ha presentado en la casa del propietario, con la intención de pedir un esfuerzo en forma de fichajes o mantendrá lo convenido. Sus declaraciones en las últimas comparecencias públicas han estado encaminadas a desviar la atención y pasar la pelota al director deportivo, Corona. “Voy a escuchar”, ha repetido en varias ocasiones. Seguramente, “escuchar” se refiere a saber que talante tiene el dueño tras los resultados del último mes y medio y en saber si, antes de pedir, está dispuesto a dar. Lim siempre se ha mostrado reacio a fichar en el mercado invernal. No cree mucho en los “parches”, sobre todo porque no está dispuesto a invertir y la fórmula sigue siendo la de cesiones, y en ese mercado, en invierno todavía hay menos posibilidades interesantes que te puedan garantizar operaciones exitosas. Un tiro al aire. Y al dueño no le gusta. Por eso, se abre un periodo interesante en el club. Un mes y medio de parón liguero para trabajar sobre refuerzos, siempre que Lim tienda la mano a esta posibilidad, cuestión que está por ver y que no parece muy factible a día de hoy.