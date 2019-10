Resignado. Frustrado. Triste. Cabreado. Así se siente Mateu Alemany tras conocer que su final en el Valencia CF está a punto de llegar. '¿Qué he hecho yo?', se pregunta a esta hora. No tiene explicación ni tampoco la encuentra. Evidentemente, no se la han dado. Según ha podido saber COPE, esta semana se confirmará su salida del Valencia CF tras dos temporadas y media al frente de la parcela deportiva. Esa que, precisamente, ya no gobierna tras aquel 11 de septiembre en el que se despidió a Marcelino García Toral y se contrató a Albert Celades. Fue entonces cuando Alemany habló con Anil Murthy para pedirle que, una vez relegado de sus funciones, pactasen una salida amistosa. Sin ruido, sin tribunales. Reunirse con Peter Lim (la persona que lo contrató) y llegar a un acuerdo. “Se hará en el parón liguero”, le transmitió el presidente.

Pero días antes de la fecha señalada, no obtuvo respuesta y Alemany decidió reincorporarse. Por poco tiempo. Murthy seguía incómodo con su presencia y volvió a mover ficha. Las tornas cambiaron y ahora es el club quien quiere que Alemany salga cuanto antes. De hecho, está previsto que el ejecutivo balear regrese mañana de Palma de Mallorca y los abogados de ambas partes se pongan en contacto para firmar la desvinculación de Mateu Alemany del Valencia CF. Será en los próximos días. No tiene que pasar de esta semana.

'¿Qué he hecho yo?', se pregunta mientras tanto. Desde que llegó al club, el Valencia CF no solamente ha cumplido con los objetivos deportivos sino que, además, ha logrado alzarse con un título de Copa 11 años después. La plantilla actual, competitiva y con un nivel de futbolistas importante, está confeccionada en su totalidad por el todavía director general. A excepción de Ezequiel Garay, que como ya contamos el pasado 2 de octubre, tenía pactada su renovación el pasado verano, pero que el propio futbolista detuvo ante el despido de Marcelino.

Los abogados del Valencia CF y de Alemany ya trabajan en la rescisión del contrato del mallorquín

El pasado jueves ante las peñas, Murthy esgrimió que la destitución del técnico asturiano se debió en buena medida a la apuesta por los jóvenes. Una apuesta que, en palabras de Alemany, nunca estuvo entre los objetivos del club (el objetivo era estar en Champions cada temporada). Y pese a ello, los datos dicen que Kangin Lee es el futbolista de 2001 con más minutos en la 2018-2019 de las tres grandes ligas (España, Italia e Inglaterra). Y Ferran Torres, el tercer futbolista nacido en el año 2000 con más minutos.

Dos años y medio después, Mateu Alemany abandonará el Valencia CF considerado por todos como el ejecutivo que más ha hecho por este club centenario en la última década. Pasará a la historia como un directivo ejemplar, educado y cuyo profesionalidad está fuera de toda duda. Esta semana abandonará el club con la cabeza alta y frustrado por dejar una entidad por la que tanto ha dado y que tanto cariño le ha hecho sentir. Y con una pregunta sobrevolando su mente: '¿qué he hecho yo para tener que salir del Valencia CF?'.

Por cierto, la intención de Alemany, a día de hoy, no es la de formar parte ni de la Liga ni de la Federación. En caso de volver a la escena futbolística, su ambición sigue siendo la de trabajar en un club.