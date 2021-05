"A Pradilla no le ha dado toda la bola que se merece"

Tanto descanso

Nos ha generado incertidumbres porque no estamos acostumbrados. Hemos recuperado fuerza, pero tenemos la duda del ritmo competitivo que hemos perdido. A nivel de energía a muchos jugadores les ha venido muy bien

Dos semifinales seguidas de ACB

Nuestra fase regular no ha sido buena. Hemos sido poco sólidos en algunos partidos y nos ha generado inconsistencia. Ahora es otra realidad. Unos buenos playoffs los marcará el rival. Tenemos ganas de hacerlo muy bien, con un compromiso máximo, con rigor en determinadas situaciones. Queremos llegar a semifinales y entonces ver el rival. Esto es deporte y haces todo lo posible por hacerlo bien y el rival al revés. Quiero huir que sólo se valore el resultado clasificatorio.

Ponsarnau pasa junto a su banquillo



Renovación

Como no lo sé, en mi cabeza de poco puede servir. El año pasado me equivoqué al pensar que no iba a seguir, así que mejor no especular.

Público sí, público no

Con una Fonteta de 8.000 espectadores sería desequilibrante. Nosotros hemos jugado bastante bien en pistas con público. Los jugadores tienen ganas de vivir partidos con público, aunque no sea tu público.

Aún quedan entradas a la venta

Me gusta hacer autocrítica y a lo mejor no hemos explicado perfectamente que hemos hecho una gran Euroliga. Menos al Tenerife le hemos ganado a todos los equipos, incluidos los cuatro de la Final Four de la Euroliga. La frustración de no llegar al top8 no hemos transmitido todo el optimismo que deberíamos.

Mejor defensa

Hemos intentado crecer, pero reconozco que los valores son los que son. Somos de los equipos que mejor ha jugado en ataque de Europa por estadísticas, por eficiencia, por rendimiento..., pero en defensa no hemos sido un equipo top. Hemos de aspirar a ser la mejor defensa de la eliminatoria ante Baskonia.

El entrenador ha sido autocrítico respecto a Pradilla



Final Four

Voy a tener tiempo de verla. No sé si los dos partidos enteros. Es un espectáculo y una referencia. Voy con el Barça, porque es el rival de nuestra Liga y porque es el equipo que ha competido mejor.

Pierria Henry

Es un jugador muy especial en ataque y también en defensa. Es una maravilla y frustrante como rival. Máxima admiración.

Descartes

Sí, (Marinklovic y Puerto) serán los descartes. Teníamos claro que había que cerrar el equipo, pero los dos están preparados para ayudar en cualquier momento

Bola a Pradilla

No le ha dado toda la bola que se ha merecido Pradilla, porque ha trabajado muchísimo, pero a su edad es loi que le toca. Algún día nuestros máximos llegarán con Jaime.

Quino Colom vuelve

Nuestra relación ha sido súper correcta. Hace muchos años que nos conocemos y todos fuimos claros. Al final los puntos de conflicto desparecen. Todo el mundo ha actuado bien, el primero él.