Postigo: “Me gustaría retirarme en el Levante UD”

La lucha por el ascenso

La victoria de Vila-real nos ha dado un empujón anímico para lo que falta pero siendo conscientes de que no estamos en el objetivo que nos marcamos meses atrás. Teníamos en mente estar más cerca, no tenerlo tan complicado en este tramo final que todavía es posible.

El duelo ante el Eibar

Viene un rival muy difícil, que está haciendo una gran temporada. La lectura que hay que hacer es que haciendo bien las cosas somos capaces de ganar a cualquiera. Nuestra asignatura pendiente es mantener esa irregularidad.

Las cuentas para la promoción

Para ganar los cuatro partidos tenemos que ganar el primer partido que viene, entonces es tontería fijaros más adelante o en el siguiente partido cuando no hemos ganado éste. Si estamos pensando en los siguientes, seguramente nos equivoquemos, hay que pensar en el Eibar y en ganarlo.

Un Levante UD irregular

Es un equipo joven, no solo por edad sino por experiencia para conseguir estos objetivos tan grandes como puede ser un ascenso. El grupo es súper profesional, sabe lo que quiere, no ha sido un año fácil. El que viene aquí tiene que saber que esa presión existe y si no puede convivir con ella no sería el Levante UD su sitio idea.

Su suplencia

Son decisiones que toma el entrenador y que todo jugador tiene que aceptar y por qué puede suceder para mejorar. Quien no acepta una suplencia tiene un problema. Cada uno puede pensar de una manera y hay que aceptarla. Cabello ha demostrado que tiene un nivel y lo ha hecho fenomenal.

El futuro de Postigo (acaba contrato en junio)

No estamos hablando ni es el momento de hacerlo. No creo que sea el momento de hablar de esas situaciones. El equipo y el club se están jugando algo importante y esto es totalmente secundario. Igual que pasó la temporada pasada. Es algo normal y lo llevo bien hasta no saber qué va a pasar no hablar de esas situaciones. No estoy para nada nervioso. Me gustaría retirarme en el Levante UD, obviamente. Todavía no me quiero retirar, disfruto entrenando y compitiendo y quiero seguir haciéndolo y no encuentro un sitio mejor que éste. Creo que no es el momento y hablaremos dentro de poco. No quiero meter presión a nadie diciendo que me puedo ir a otro sitio, no lo voy a hacer ni muchísimo menos. Me dolería no seguir, pero esto es fútbol.

La cláusula de renovación automática si alcanza los 25 partidos

Podría dar tiempo a cumplirla (lleva 19 partidos con más de 45 minutos). No sería un problema quitármela. No hace falta que yo hable con el club. La relación es ideal, es la mejor que puede ser.

