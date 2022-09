La posesión de Gattuso manda en LaLiga

La idea de juego de Gattuso ha quedado clara desde su llegada a València. Lejos de las aptitudes destructivas que le caracterizaban como jugador, el técnico ha pedido siempre a sus jugadores que sean protagonistas con balón y lo cuiden. El Valencia CF sale desde atrás combinando y se arriesga en busca de la línea de pase adecuada. Una idea innegociable hasta ahora que le ha llevado al frente de la clasificación de la posesión media de todos los equipos de LaLiga. Los de Mestalla acumulan un 62'5 % de posesión, un 0'5% más que el FC Barcelona, segundo clasificado de esa tabla.

Gattuso dejó su mensaje claro desde el primer díaFOTO: Valencia CF





El Valencia CF no rifa balones. Inicia la acción siempre jugado desde atrás, con protagonismo de los centrales. Gattuso lo ha venido pidiendo desde las primeras semanas en Paterna, con alguna reprimenda a jugadores que se quitaban la pelota de encima. De hecho, sorprendió la presencia del cuero desde los primeros instantes del primer entrenamiento de pretemporada. Los valencianistas asumen riesgos en zona de inicio, los medios van a apoyar y el equipo se mueve intentando dar línea de pase. La intención es evidente, pero no siempre es capaz de encontrar claridad y precisión en la salida para acabar generando ocasiones, cuestióin que mejoró en el duelo ante el Getafe.

Los datos de posesión de LaLigaFOTO: TRANSFERMARKT





Hasta ahora, 1-4-3-3 es inamovible como sistema predilecto del técnico. No obstante, Gattuso no quiere que esa posesión sea estéril. Exige sobar poco el balón cerca de la portería rival. Pases rápidos o centros al área. A nivel estadístico, el Valencia CF tuvo más posesión en el duelo de San Mamés (62'7%) que en los tres de casa (62'3%). Aún así, tiene el mayor porcentaje de posesión total de LaLiga. Se trata de un dato que no da títulos ni gana partidos, pero que sirve para reforzar la idea de juego sobre la que se viene construyendo la etapa de Gattuso al frente del club valencianista.